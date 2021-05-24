Україна і Португалія обговорили підготовку до саміту «Кримської платформи»
Як передає Укрінформ, про це повідомив Боднар у Твіттері.
«З держсекретарем МЗС Португалії А.Закаріаш обговорили перспективи розвитку двостороннього діалогу, безпекову ситуацію на ТОТ та кордоні України з РФ, підготовку до проведення Кримської платформи. Окремою темою відеозустрічі стала взаємодія з Португалією під час головування @2021PortugalEU», - написав заступник міністра закордонних справ.
З Держсекретарем МЗС 🇵🇹 А.Закаріаш обговорили перспективи розвитку двостороннього діалогу, безпекову ситуацію на ТОТ та кордоні України з РФ,підготовку до проведення Кримської платформи. Окремою темою відеозустрічі стала взаємодія з Португалією під час головування @2021PortugalEU pic.twitter.com/woKxXjPhBx— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) May 24, 2021
Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня Португалія розпочала піврічне головування в Раді Європейського Союзу.