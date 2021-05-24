Україна і Португалія обговорили підготовку до саміту «Кримської платформи»

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар обговорив з державним секретарем МЗС Португалії Аною Закаріаш підготовку до проведення саміту "Кримської платформи".

Як передає Укрінформ, про це повідомив Боднар у Твіттері.

«З держсекретарем МЗС Португалії А.Закаріаш обговорили перспективи розвитку двостороннього діалогу, безпекову ситуацію на ТОТ та кордоні України з РФ, підготовку до проведення Кримської платформи. Окремою темою відеозустрічі стала взаємодія з Португалією під час головування @2021PortugalEU», - написав заступник міністра закордонних справ.

З Держсекретарем МЗС 🇵🇹 А.Закаріаш обговорили перспективи розвитку двостороннього діалогу, безпекову ситуацію на ТОТ та кордоні України з РФ,підготовку до проведення Кримської платформи. Окремою темою відеозустрічі стала взаємодія з Португалією під час головування @2021PortugalEU pic.twitter.com/woKxXjPhBx — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) May 24, 2021

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня Португалія розпочала піврічне головування в Раді Європейського Союзу.