Україна поглиблює взаємодію з НАТО щодо безпеки в Чорному морі – Шмигаль

Україна докладає зусиль для поглиблення взаємодії з НАТО з метою зміцнення безпеки на тлі нових викликів у Чорноморському регіоні, що відіграє стратегічно важливу роль для всього євроатлантичного простору.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції щодо реформ в Україні, організованій Німецьким фондом Маршалла в США, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стратегічно важливе значення для безпеки та стабільності всього євроатлантичного простору має Чорноморський регіон. Ми прагнемо посилити взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеці в Чорноморському регіоні й закликаємо союзників пріоритезувати Чорне море у своїй стратегії», - наголосив глава українського уряду.

Він підкреслив, що в Києві націлені на співпрацю, щоби посилити можливості Військово-морських сил, поліпшити ситуаційну обізнаність у регіоні, розширити обмін інформацією, зміцнити спроможності у сфері кіберзахисту.

Прем’єр-міністр підкреслив, що українська сторона вже веде консультації з Альянсом для узгодження подальших кроків з урахуванням отриманого у 2020 році статусу країни-партнера НАТО з розширеними можливостями. Крім того, триває поступове переведення сектору безпеки й оборони України й ЗСУ на стандарти НАТО.

«Уряд України націлений на нарощування темпів євроінтеграційних та євроатлантичних реформ. Це можливо лише з подальшою підтримкою наших надійних міжнародних партнерів»,- наголосив глава уряду.

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Як повідомляв Укрінформ, у лютому після переговорів із Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники визнають Україну як потенційного кандидата на вступ до НАТО і надають їй практичну допомогу у здійсненні реформ для наближення до стандартів, досягнення яких є передумовою для набуття членства в Альянсі.

Фото: КМУ