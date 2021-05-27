AirFrance скасувала рейс до Москви - Росія не дала дозволу через маршрут в обхід Білорусі

Французька авіакомпанія AirFrance скасувала рейс AF1154 Париж-Москва через відсутність дозволу на захід у повітряний простір Росії. В офісі компанії підтвердили, що скасування рейсу пов'язано з необхідністю обходити повітряний простір Білорусі.

Про це «Новой газете» розповіла пасажирка рейсу Мішель Сіндюкова, а також інформацію підтвердив офіс AirFrance, передає Укрінформ.

Мішель Сіндюкова передала виданню відеозаписи розмов екіпажу літака з пасажирами.

«У нас досі немає ніякої інформації, на жаль. Немає дозволу увійти в повітряний простір Російської Федерації», - звертається пілот рейсу до пасажирів по гучномовному зв'язку. Після цього капітан судна оголосив, що рейс скасовано. Затримку і скасування рейсу, який мав приземлитися в Москві ще о 15:00 26 травня, підтверджують також дані Flightradar.

За словами Сіндюкової, капітан також сказав, що відсутність відповіді від Росії - «дуже незвичайна ситуація». Екіпаж пов'язав це з рішенням AirFrance припинити польоти через Білорусь.

В офісі AirFrance підтвердили, що скасування рейсу в Росію пов'язано з необхідністю обходити повітряний простір Білорусі.

«AirFrance підтверджує, що рейс AF1154 (CDG/SVO) довелося скасувати через технічні причини, пов'язані з обходом повітряного простору Білорусі, в зв'язку з чим потрібно було отримати новий дозвіл на захід у повітряний простір Росії від російської влади», - сказали там.

В аеропорту прильоту рейсу - «Шереметьєво» - кореспондентові «Нової» не змогли прокоментувати ситуацію, порадивши звертатися до перевізника. Така ж відповідь надійшла від аеропорту Парижа.

Раніше авіакомпанії не повідомляли про проблеми у сполученні з Росією через польоти в обхід Білорусі.

Пасажирка розповіла, що велика кількість пасажирів без Шенгенської візи не можуть вийти з аеропорту і змушені чекати на паспортному контролі. Рейс перенесено на 27 травня.

Як повідомлялося, в неділю, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливості теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

Водночас політ не продовжили ще чотири людини. Є припущення, що на борту літака були чотири агенти російських спецслужб, які супроводжували операцію білоруських спецслужб.

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Євросоюз рекомендував європейським авіаперевізникам обходити Білорусь і заборонив компаніям цієї країни польоти в повітряному просторі ЄС.

Від польотів над Білоруссю вже відмовилися лоукостери нібито AirBaltic і Ryanair, а також європейські гіганти - KLM, Lufthansa, AirFrance та інші.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенка та ряду компаній, у четвер має терміново зустрітися комісія ІСАО з цього приводу.