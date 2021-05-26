Фінляндія не прийматиме рейси «Белавіа»

Фінське агентство транспорту і зв'язку Traficom скасувало дозвіл білоруської авіакомпанії «Белавіа» на виконання польотів між Фінляндією та Білоруссю.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Yle.

Агентство обґрунтовує своє рішення тим, що влада Білорусі не може гарантувати безпеку авіасполучення і пасажирів на своїй території.

Рішення було прийнято сьогодні. Воно набрало чинності негайно.

Лідери Євросоюзу на своєму саміті в понеділок доручили Раді ЄС вжити заходів для запровадження заборони на польоти білоруських авіаліній у повітряному просторі союзу і на використання ними європейських аеропортів.

Також глави європейських держав закликали авіакомпанії, які базуються в Європі, призупинити польоти в Білорусь і над її територією. Національна авіакомпанія Finnair вчора повідомила про те, що більше не використовуватиме повітряний простір Білорусі.

Реакція ЄС стала відповіддю на дії влади Білорусі, які змусили пасажирський літак Ryanair приземлитися в Мінську. Метою екстреної посадки стало затримання опозиційного активіста Романа Протасевича.

У зв'язку з рішенням Traficom сьогоднішній рейс «Белавіа» з Мінська в Гельсінкі було скасовано. Авіакомпанія чотири рази на тиждень виконувала рейс між білоруською столицею та аеропортом Гельсінкі-Вантаа.

Як повідомлялося, минулої неділі, 23 травня, в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, який надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенко пасажирський літак супроводжував військовий винищувач.

Після екстреної посадки затримали співзасновника каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту. Він активно висвітлював протести в країні після сфальсифікованих президентських виборів у серпні минулого року.

Керівник білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спецслужб Білорусі, яка наражала на ризик життя екіпажу і всіх пасажирів на борту цього літака.