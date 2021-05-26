Чехія припинила прийом рейсів «Белавіа»

Чехія припиняє приймати у своїх аеропортах рейси білоруського перевізника «Белавіа» на виконання рішення Ради ЄС.

Про це повідомляє у Твітері міністр транспорту ЧР Карел Гавлічек, передає Укрінформ.

«У відповідь на примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську, а також на виконання рекомендацій Європейської ради, Рада нацбезпеки вирішила сьогодні припинити експлуатацію білоруської авіакомпанії «Белавія» в Чехії. Останній рейс, який реєструватиметься, буде виконано 26/5», - йдеться у дописі.

Згідно з розкладом польотів аеропорту Праги, рейси у п’ятницю та неділю скасовано.

Водночас рейси чеського перевізника оминатимуть територію Білорусі.

Чехія стала п’ятою країною ЄС, яка відмовилась приймати рейси «Белавіа».

Як повідомляв Укрінформ, в неділю, 23 травня, білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки було заарештовано активіста та опозиційного журналіста Романа Протасевича та його супутницю.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенко та низки компаній, а також обмежити авіасполучення з республікою.