Чехія припинила прийом рейсів «Белавіа»

Чехія припинила прийом рейсів «Белавіа»

Укрінформ
Чехія припиняє приймати у своїх аеропортах рейси білоруського перевізника «Белавіа» на виконання рішення Ради ЄС.

Про це повідомляє у Твітері міністр транспорту ЧР Карел Гавлічек, передає Укрінформ.

«У відповідь на примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську, а також на виконання рекомендацій Європейської ради, Рада нацбезпеки вирішила сьогодні припинити експлуатацію білоруської авіакомпанії «Белавія» в Чехії. Останній рейс, який реєструватиметься, буде виконано 26/5», - йдеться у дописі.

Згідно з розкладом польотів аеропорту Праги, рейси у п’ятницю та неділю скасовано.

Водночас рейси чеського перевізника оминатимуть територію Білорусі.

Чехія стала п’ятою країною ЄС, яка відмовилась приймати рейси «Белавіа».

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Як повідомляв Укрінформ, в неділю, 23 травня, білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки було заарештовано активіста та опозиційного журналіста Романа Протасевича та його супутницю.

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Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенко та низки компаній, а також обмежити авіасполучення з республікою.

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