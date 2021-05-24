Авіасполучення з Білоруссю: Шмигаль скликає позачергове засідання уряду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль скликає у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду, де буде розглянуто питання щодо авіасполучення між Україною та Білоруссю.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"На доручення Президента України Володимира Зеленського, у вівторок, 25 травня, скликаю позачергове засідання уряду, де буде розглянуто питання щодо авіасполучення між Україною та Білоруссю", - повідомив він.

За його словами, Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень. "Україна належним чином відреагує на ситуацію щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська", - наголосив він.

Як повідомлялося, Зеленський 24 травня доручив уряду підготувати рішення щодо припинення авіасполучення з Білоруссю.

У неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

Фото: Урядовий портал