Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ закликала Мінськ звільнити Протасевича

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ закликала Мінськ звільнити Протасевича

Укрінформ
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро закликала владу Білорусі негайно звільнити журналіста Романа Протасевича.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний заклик опублікований на сторінці в Twitter представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

"Влада Білорусі негайно і беззастережно має звільнити редактора Telegram-каналу "Білорусь головного мозку" Романа Протасевича. Його затримання являє собою грубе порушення зобов'язань ОБСЄ щодо свободи вираження поглядів та свободи ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

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В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також висунули вимогу про звільнення Протасевича.

Фото: euroradio.fm

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