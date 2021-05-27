Міністри ЄС домовилися прискорити роботу над санкціями проти режиму Лукашенка

Міністри закордонних справ ЄС, які провели неформальну зустріч у Лісабоні, погодилися пришвидшити роботу з ухвалення нового пакету санкцій проти режиму Олександра Лукашенка та запросити на зустріч у червні лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську.

Про це на пресконференції за підсумками зустрічі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми обговорили питання Білорусі, примусову посадку у Мінську літака Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, яка була інспірована білоруським режимом. Як під час засідання Європейської ради зазначили наші лідери, такі дії є неприйнятними», - сказав високий представник ЄС.

Він нагадав, що лідери європейських держав та урядів висловили чітку позицію щодо цього інциденту, яка потребує зараз практичної імплементації іншими структурами Євросоюзу, зокрема Радою міністрів ЄС із закордонних справ.

«Ми маємо рухатися більш швидко щодо санкцій. Ця робота вже розпочалася, і Рада ЄС прийме це рішення у слушний час. Ми також погодилися запросити пані Тихановську для обміну думками під час наступного засідання Ради міністрів із закордонних справ у червні. Вона вже брала участь у такій зустрічі міністрів», - сказав Боррель.

Як повідомлялося, 23 травня у Мінську примусову посадку здійснив літак компанії Ryanair, що здійснював рейс Афіни-Вільнюс. Приводом для такої примусового приземлення став сигнал про наявність вибухівки на борту літака, що надійшов від білоруських диспетчерів, при цьому пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач.

У Мінську влада Білорусі затримала одного з засновників опозиційного Телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту цього літака.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спецслужб Білорусі.