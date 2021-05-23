Президент Європарламенту вимагає звільнити 171 пасажира літака Ryanair, затриманого у Мінську

Президент Європейського Парламенту Девід Сассолі закликав владу Білорусі негайно звільнити білоруського журналіста, що був затриманий після примусового приземлення пасажирського рейсу компанії Ryanair, а також 171 пасажира, що знаходилися на борту.

Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію Девід Сассолі виклав у Твіттері.

«Уважно слідкуємо за повідомленнями щодо примусового приземлення рейсу Ryanair в Мінську та про ймовірний арешт активіста та журналіста Романа Протасевича. Нам потрібні негайні пояснення, і він має бути звільнений. Всі 171 пасажир та літак мають бути відпущені без зволікань», - наголосив президент Європарламенту.

Як повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому, екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

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У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.