Польща закрила небо для літаків з Білорусі

Уряд Польщі прийняв рішення закрити повітряний простір країни для білоруських літаків з 27 травня.

Відповідне розпорядження опубліковано у Віснику законів Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

“Запроваджується заборона на використання повітряного простору Польщі повітряними суднами, які використовуються авіаперевізниками з Республіки Білорусь”,- йдеться в повідомленні.

Розпорядження набуває чинності 27 травня.

Окрім того, про рішення уряду РП заборонити білоруським літакам польоти в повітряному просторі країни повідомив у середу речник Ради міністрів Пьотр Мюллер.

Польська авіакомпанія LOT сьогодні поінформувала про призупинення всіх рейсів до Мінська, а також про визначення нових маршрутів в обхід повітряного простору Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня рейс FR4978 ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, екстрено приземлився в аеропорту Мінська у зв'язку з повідомленням про мінування.

Це була спецоперація білоруського КДБ з метою затримання засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака. Після приземлення він та його подруга Софія Сапега були затримані.

У зв'язку з цим прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував розглянути на саміті ЄС 24-25 травня питання про призупинення авіасполучення між Білоруссю та Євросоюзом. Глави європейських урядів погодилися на впровадження таких обмежень.