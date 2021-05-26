Чисте небо Білорусі. Авіакомпанії шукають обхідні маршрути

Як виглядає повітряна ізоляція Білорусі після авіапіратства з боку режиму Лукашенка

Представники Ryanair назвали актом повітряного піратства примусову, за допомогою обману і погроз посадку їх літака в аеропорту Мінська. І, схоже, це піратство дорого обійдеться людині, яку називають останнім диктатором Європи. У своєму переслідуванні критиків режиму Лукашенко вже давно не звертає уваги на "червоні лінії" всередині країни, але цього разу він зазіхнув і на міжнародні норми.

Спецоперація білоруського КДБ із "бомбою" від нібито бойовиків ХАМАС на борту лайнера та погрозою винищувачем зачепила долю не лише журналіста та співзасновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича - якого було схоплено після примусової посадки літака. Лукашенківські силовики поставили під загрозу життя майже 130 пасажирів, які летіли з Греції до Вільнюса. Більше того, цей небезпечний прецедент підриває систему безпеки цивільної авіації загалом і служить поганим прикладом для різного роду бандитських режимів, які охоче запозичать цей метод для розправи над політичними опонентами, або й просто для шантажу.

Саме тому реакція цивілізованого світу на "білоруських авіапіратів" була швидкою і недвозначною: необхідна повітряна ізоляція Білорусі. Локомотивом ідеї став Європейський Союз, і оперативності його дій посприяло те, що на наступний день після угону літака лідери країн ЄС збиралися на неформальний саміт.

Спільне рішення 27 країн-членів ви знаєте, у ньому йдеться про заборону, по-перше - перельотів у повітряному просторі ЄС білоруських авіакомпаній, по-друге - доступу в аеропорти ЄС літаків цих компаній. Європейська рада також закликала всіх авіаційних перевізників на території ЄС уникати польотів над Білоруссю.

Якщо з відсутністю літаків "Белавіа" у небі країн Євросоюзу все чітко – варто почекати лише юридичного рішення з цього приводу від Ради ЄС на рівні міністрів, то заборона транзиту білоруським авіапростором носить рекомендаційний характер. Тим не менше, європейські авіаперевізники сприйняли цю рекомендацією з повною відповідальністю і почали оминати Білорусь. Також в обхід Білорусі стали літати лайнери ряду країн з-поза меж ЄС, у тому числі України.

Наглядну картинку повітряної ізоляції Білорусі демонструє сервіс Flightradar24, який відстежує переміщення авіасуден у світі у режимі реального часу. У "безпольотній" білоруській зоні зараз можна побачити лише кілька літаків – російських авіаліній чи самої "Белавіа", і лише зрідка - з дальніх азійських чи африканських маршрутів. Для порівняння: ще 24 травня через Білорусь літало щодня близько 400 літаків, а у "доковідні" часи – утричі більше.

Список країн та авіакомпаній, які облітають Білорусь, все ще розширюється і наразі виглядає наступним чином.

Литва

Ще до ухвалення рішення на рівні ЄС уряд Литви заборонив рейси, які здійснюються через білоруську зону повітряного контролю. З міркувань безпеки подорожуючих з півночі 25 травня заборонено прибуття в країну і відбуття з Литви всіх літаків, маршрут яких проходить над територією Білорусі. Авіакомпаніям запропоновано обирати альернативні маршрути, в інакшому разі рейс просто не буде погоджений.

За словами литовського міністра транспорту і комунікацій Маріуса Скуодаса, заборона торкнеться близько 180 рейсів щодоби на 26 напрямках.

Однією з перших польоти над Білоруссю припинила литовська чартерна авіакомпанія KlasJet, яка спеціалізується на VIP-перевезеннях.

Латвія

Не очікуючи рішення Євросоюзу, від польотів над Білоруссю відмовилися й у іншій країні-сусідці: вже у понеділок латвійська національна авіакомпанія AirBaltic почала оминати повітряний простір Білорусі.

25 травня латвійський уряд офіційно обмежив право латвійських літаків використовувати повітряний простір Білорусі, а також відмовив в обслуговуванні літаків інших держав, які у своїх маршрутах летять через білоруську територію.

"Ситуація є неприйнятною, коли країна може вирішувати подобається чи не подобається їй той чи інший пасажир літака. Дії наших сусідів йдуть всупереч міжнародним конвенціям", – заявив латвійський міністр транспорту Таліс Лінкайтс.

Із 27 травня латвійський авіаперевізник також скасовує всі рейси з Риги до Мінська на невизначений термін. Це скасування вплине на 126 рейсів між двома столицями до кінця жовтня.

Естонія

Іще одна балтійська країна - Естонія також була серед перших, хто засудив інцидент з літаком Ryanair. Президентка країни Керсті Кальюлайд назвала його "неприхованим актом державного тероризму" та закликала, зокрема, припинити всі види транзиту через Білорусь.

"Жоден громадянин Євросоюзу більше не може вважати Білорусь безпечним місцем – ні на суші, ні у повітрі. Тому я вважаю розумним припинити будь-який транзит через Білорусь. Як і у випадку із санкціями, це неминуче позначиться на державах-членах ЄС, нашому бізнесі та наших людях, але ми не повинні ризикувати життями людей. А вчорашній день показав, що ця загроза – реальна", – сказала Кальюлайд.

25 травня уряд Естонії направив офіційну рекомендацію естонським перевізникам уникати польотів територією Білорусі.

Польща

Одним з ініціаторів повітряної ізоляції лукашенківської Білорусі була Польща.

“Аби однозначно відповісти на акт міжнародного тероризму, а то й акт неймовірного державного тероризму з боку Республіки Білорусь, сьогодні на Єврораді запропоную призупинити всі перельоти з території Білорусі до ЄС й у зворотній бік”, - заявив перед засіданням Євроради глава уряду Польщі Матеуш Моравецький.

З 25 травня найбільша польська авіакомпанія LOT призупинила польоти у Мінськ та транзит білоруським авіапростором, спрямовуючи свої літаки альтернативними маршрутами.

Фінляндія

Не використовує повітряний простір Білорусі для здійснення своїх рейсів і найбільший авіаперевізник Фінляндії Finnair. Рішення було прийнято 25 травня і діятиме до подальшого повідомлення. У компанії зазначили, що зміна маршрутів на південних напрямках трохи вплине на тривалість польоту.

Швеція

Управління транспорту Швеції 24 травня закликало шведські авіакомпанії припинити польоти через авіапростір Білорусі та знайти альтернативні маршрути. Рішення залишатиметься чинним до стабілізації ситуації.

Шведська авіакомпанія Scandinavian Airlines (SAS) уже заявила, що виконуватиме цю урядову рекомендацію. "Безпека є нашим головним пріоритетом. Ми будемо вживати необхідні заходи і, звичайно, виконуватимемо рекомендації влади", – повідомили у "Скандинавських авіалініях".

Нідерланди

З 24 травня уникає повітряного простору Білорусі один із найстаріших авіаперевізників світу KLM – у минулому національна компанія, а з 2014 року учасник холдингу Air France-KLM.

Спочатку "Королівські нідерландські авіалінії" не планували припиняти польоти білоруським небом, однак змінили своє рішення після відповідного заклику прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який заявив про ненадійність нинішньої влади РБ в управлінні своїм повітряним простором.

Франція

Відразу після рішення саміту ЄС про відмову від транзиту Білоруссю заявив і французький національний авіаперевізник та одна з найбільших авіакомпаній світу Air France.

"Air France ознайомилася з висновками Європейської ради і призупиняє до подальшого повідомлення польоти своїх літаків у повітряному просторі Білорусі", – поінформували 25 травня в компанії.

Ця заява прозвучала після того, як держсекретар з транспорту при міністерстві екологічних перетворень Франції Жан-Батист Джеббарі попросив французькі авіакомпанії відмовитися у цілях безпеки від польотів повітряним простором Білорусі.

Німеччина

Рішення облітати територію Білорусі ухвалив і німецький флагманський авіаперевізник, найбільший авіаконцерн Європи Lufthansa.

"У зв'язку з розвитком поточної ситуації ми на даний момент припиняємо польоти в повітряному просторі Білорусі", - заявили у понеділок в авіакомпанії.

Наразі авіаперевізник вирішує, як бути з прямими рейсами Франкфурт-на-Майні – Мінськ, які відбувалися чотири рази на тиждень. Поки вони скасовані до 3 червня включно.

Австрія

Не залишилися осторонь і "Австрійські авіалінії" (Austrian Airlines), які є дочірньою компанією Lufthansa. Як заявили в авіакомпанії, їх лайнери оминають повітряний простір Білорусі, як і не здійснюють польоти у саму країну.

Чехія

Головна чеська авіакомпанія Czech Airlines прийняла рішення облітати Білорусь на своєму регулярному маршруті з Праги у Москву через авіапростір країн Балтії. Також оминатиме білоруський простір і чеський бюджетний авіаперевізник Smartwings.

Ірландія

Ірландський лоукостер Ryanair, примусова посадка лайнера якого і спричинила нинішню повітряну блокаду Білорусі, 25 травня повідомив про відмову від польотів через білоруський авіапростір. Протиправні дії білоруських органів влади в авіакомпанії назвали "актом повітряного піратства".

Угорщина

Поки не літати у небі над Білоруссю вирішив і великий угорський лоукостер Wizz Air. Наступного дня після інциденту з лайнером Ryanair рейс угорської компанії з Києва до столиці Естонії йшов вже в обхід повітряного простору Білорусі. Водночас, поки компанія не заявляла офіційно, як довго її рейси оминатимуть білоруський авіапростір.

Іспанія

Рішення облітати Білорусь також прийняла іспанська авіакомпанія Iberia. Там, щоправда, і раніше не часто залітали у повітряний простір цієї країни: лише під час чартерних рейсів у Китай.

Велика Британія

Сполучене Королівство, яке з 2020 року вже не є членом ЄС, також долучилася до повітряної ізоляції Білорусі, реагуючи на авіапіратство режиму Лукашенка.

"Інцидент становить небезпеку для цивільних перельотів і є абсолютним і кричущим відходом від міжнародного права і міжнародної практики, якими керується цивільна авіація на підставі Чиказької конвенції", – заявив глава британського МЗС Домінік Рааб.

24 травня міністр транспорту країни Грант Шеппс доручив Управлінню цивільної авіації (CAA) вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі, "щоб гарантувати безпеку пасажирів". Окрім цього, британський уряд негайно відкликав ліцензію білоруської авіакомпанії "Белавіа" на виконання рейсів до Сполученого Королівства.

Авіакомпанія British Airways з вівторка почала літати через Латвію замість свого традиційного маршруту через Білорусь.

Україна

Із політичних та безпекових причин припинила авіасполучення з Білоруссю і наша країна. З 26 травня почала діяти заборона українським авіакомпаніям та авіалайнерам літати з аеропортів України в аеропорти Білорусі, а також здійснювати транзит через повітряний простір цієї країни. Держприкордонслужба отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

"Чому ухвалено це рішення? Воно, на перший погляд, може здатися політичним, і воно є таким. Але воно також є безпековим, тому що дії білоруської влади є непередбачуваними, і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі. Тому ми маємо дбати про безпеку українських громадян", – пояснив прийняте рішення очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

З приєднанням України до повітряної блокади Білорусі у "Белавіа" залишився єдиний маршрут виходу з країни – через Росію.

Японія

У далекій від Європи Японії також вирішили оминати небо над Білоруссю. Одна з найбільших японських авіакомпаній All Nippon Airways заявила, що маршрут рейсу до німецького Франкфурту-на-Майні, який проходив білоруським авіапростором, буде змінено.

Сінгапур

Про відмову від польотів над територією Білорусі вже повідомив азіатський авіаперевізник – Singapore Airlines. Рейси компанії в Європу пролягатимуть альтернативними маршрутами. "Безпека наших пасажирів залишається головним пріоритетом Singapore Airlines", – заявили в авіаперевізнику.

Білорусь

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня обговорить на екстреному засіданні інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair у повітряному просторі Білорусі і, можливо, застосує також дисциплінарні заходи. Хоча сама лише скоординована реакція Євросоюзу на повітряне піратство Лукашенка уже має нищівний ефект для білоруської цивільної авіації.

Через закрите європейське небо у поєднанні із негативними наслідками пандемії коронавірусу національний авіаперевізник "Белавіа" опинився на межі виживання. В авіакомпанії вже почалися масові звільнення, загалом планується скоротити близько 50% персоналу.

Великі економічні втрати, а отже і звільнення працівників, очікуються й в аеропорті "Мінськ" та на держпідприємстві "Белаеронавігація", яке займається супроводженням суден у повітряному просторі Білорусі. Останнє може недоотримати близько 55 млн доларів щорічно від плати авіакомпаній за проліт білоруським авіапростором.

При цьому, окрім удару по білоруській авіації, Євросоюз також має намір схвалити черговий пакет персональних та цільових економічних санкцій. Готують свою реакцію у координації з європейськими партнерами і Сполучені Штати. Спроба створити нове "Сомалі" в Європі дорого коштуватиме білоруському диктатору.

Василь Короткий, Відень.