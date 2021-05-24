ICAO заявила, що не має повноважень закрити авіапростір над Білоруссю

ICAO заявила, що не має повноважень закрити авіапростір над Білоруссю

Укрінформ
Міжнародна організація цивільної авіації не закриватиме повітряний простір над Білоруссю після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську 23 травня, оскільки не має таких повноважень.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву ICAO, оприлюднену на сторінці організації у Твіттері.

"Повноваження щодо закриття повітряного простору або повноваження по вимушеній посадці повітряних суден ніколи не покладалися на Секретаріат ICAO відповідно до Чиказької конвенції", - йдеться у повідомленні.

Раніше організація висловила своє ставлення до примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську, наголосивши, що вважає цей випадок таким, що може суперечити Чиказькій конвенції.

Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою ООН, що займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Вона об’єднує 193 країни.

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Статутом ІСАО є 9-та редакція Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944, яку також називають Чиказькою конвенцією. Вона складається з 19 розділів та містить у собі зміни з 1948 по 2006 роки.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

В Інтернеті з'явився фрагмент розмови авіадиспетчера мінського аеропорту з екіпажем рейсу Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair. Про замінування літака повідомив диспетчер з посиланням на службу безпеки мінського аеропорту.

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У білоруській опозиції відзначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича - Софія Сапега).

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