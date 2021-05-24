ICAO заявила, що не має повноважень закрити авіапростір над Білоруссю

Міжнародна організація цивільної авіації не закриватиме повітряний простір над Білоруссю після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську 23 травня, оскільки не має таких повноважень.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву ICAO, оприлюднену на сторінці організації у Твіттері.

"Повноваження щодо закриття повітряного простору або повноваження по вимушеній посадці повітряних суден ніколи не покладалися на Секретаріат ICAO відповідно до Чиказької конвенції", - йдеться у повідомленні.

Раніше організація висловила своє ставлення до примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську, наголосивши, що вважає цей випадок таким, що може суперечити Чиказькій конвенції.

Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою ООН, що займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Вона об’єднує 193 країни.

Статутом ІСАО є 9-та редакція Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944, яку також називають Чиказькою конвенцією. Вона складається з 19 розділів та містить у собі зміни з 1948 по 2006 роки.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

В Інтернеті з'явився фрагмент розмови авіадиспетчера мінського аеропорту з екіпажем рейсу Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair. Про замінування літака повідомив диспетчер з посиланням на службу безпеки мінського аеропорту.

У білоруській опозиції відзначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича - Софія Сапега).