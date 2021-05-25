Джонсон заявляє, що дії білоруської влади матимуть наслідки

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що оприлюднене нібито відеозізнання опозиційного блогера Романа Протасевича викликає глибоку стурбованість.

Як передає Укрінформ, про це Джонсон повідомив у Tвітері.

«Відео Романа Протасевича викликає глибоку тривогу під час перегляду», - написав Джонсон.

Він закликає білоруську владу негайно відпустити затриманого опозиційного блогера.

«Як журналіст і пристрасний прихильник свободи слова я закликаю (владу Білорусі - ред.) негайно його (Протасевича - ред.) звільнити. Дії Білорусі матимуть наслідки», - додав Джонсон.

Раніше батько опозиційного блогера Романа Протасевича, коментуючи оприлюднене нібито відеозізнання сина, заявив, що у Романа, ймовірно, ніс зламаний, а обличчя загримоване, щоб приховати сліди побоїв.

Як повідомлялося, 24 травня державні ЗМІ Білорусі показали відео із захопленим Романом Протасевичем, який дає «зізнавальні покази». Судячи з усього, він побитий.

На відео Протасевич заявляє, що перебуває зараз у СІЗО №1 міста Мінська, «співпрацює зі слідством у справі про організацію масових заворушень у Білорусі». За словами журналіста, ставляться до нього «максимально коректно і згідно з законом», і він «не відчуває проблем зі здоров'ям».

23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська. Повідомлялося, що пасажирський літак посадили через сигнал про замінування, і за дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29. На борту лайнера знаходилися редактор внесеного до списку екстремістських Телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Обох затримала білоруська влада.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.

Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О`Лірі назвав інцидент "викраденням, вчиненим за підтримки держави", схожим на "спробу влади Білорусі зняти з борту журналіста і його подругу".

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що становило ризик для життя екіпажу і всіх пасажирів, які перебували на борту.