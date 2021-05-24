Чому колишній головред NEXT'и для Лукашенка важливіший за Тихановську

Білоруська контрреволюція на марші – тепер авіапіратство

Від початку цього року, коли організувати масові весняні акції протесту не вдалося, надії на «друге дихання» білоруської революції закінчилися. І стало очевидним: контрреволюція, читай – Лукашенко, перемогла. У країні почалася чорна реакція. І це саме те, про що говорили білоруси на хвилі протесту: «Ми виходимо тому, що якщо ми не переможемо, то нас всіх пересаджають».

Фото: TUT.BY

Справді, посадки тривають масові, часто з людоїдськими строками – 15-18 років. Паралельно - посилення тиску на непідконтрольні диктатору медіа; останній приклад - руйнування популярного порталу Tut.by, затримання на телеканалі Белсат. Ну, а щоб простіше було працювати в майбутньому, то і закони терміново підправляються. Якщо раніше влада просто дивилася крізь пальці на дії силовиків, що вважалися незаконними, то тепер ці недоліки терміново усуваються. Розширено можливості "пресування" журналістів. Дозволяється використовувати смертельну зброю проти протестувальників. Оголошена "нацистською" національна БЧБ символіка. І процес "удосконалення" триває…

НОВЕ ЗАГОСТРЕННЯ СИТУАЦІЇ ВІД МІНСЬКОГО ДИКТАТОРА

На цьому тлі арешт керівника Telegram-каналу "Білорусь головного мозку", колишнього головреда знаменитого каналу NEXTА Романа Протасевича, виконаний методами державного авіапіратства, став етапним, що знаменує перехід на якісно новий щабель... Так, в безперервній суперечці двох останніх диктаторів Європи Лукашенко зробив сильний хід. Захоплення і посадка літака міжнародного рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс, що транзитом летів через Білорусь, з використанням погроз і винищувача МіГ-29 - це щось новеньке.

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Ось що пише з цього приводу у своєму ТГ-каналі Світлана Тихановська: "Тиждень тому я поверталася з Афін до Вільнюса таким самим рейсом. Ми бачилися з Романом Протасевичем у Греції, він фотографував наш робочий візит. Сім днів потому режим підняв спецслужби і винищувачі і організував захоплення цілого цивільного літака – заради того, щоб взяти Романа в заручники".

Вкрай важлива і цікава інформація. Адже подібна операція - штука одноразова. Схоже, білоруський КДБ і влада держави, розробляючи і затверджуючи її, вибирали, чиє затримання буде для них більш ефективним. При цьому, маючи вибір між "національним лідером" Тихановською і відомим журналістом, вони віддали перевагу другому. Чи не є це дивним? Щоб відповісти на це запитання, потрібно розуміти логіку диктатора і його оточення.

Роман Протасевич / Фото: euroradio.fm

Роман Протасевич, 26-річний хлопець з досвідом опозиційної діяльності в Білорусі, до початку білоруської революції був головним редактором створених Степаном Путило (у липні виповниться 23 роки) Telegram-каналів NEXTA, NEXTA Life. Вони ж справедливо вважалися координаторами і рушіями революції. Правда, 29 вересня 2020 року Протасевич з NEXT'и пішов в «Білорусь головного мозку», пояснивши це різними поглядами на тактику і стратегію роботи.

ГОТУЄТЬСЯ НАЙВАЖЛИВІШИЙ ПРОЦЕС НАД ОПОЗИЦІЄЮ?

Для Лукашенка NEXTA, що жорстоко висміювала його, була символом усього найворожішого і персонально небезпечного. Тож ще 5 листопада Слідком Білорусі завів проти Путило і Протасевича кримінальні справи за статтями «організація масових заворушень» і «організація групових дій, які грубо порушують громадський порядок», і оголосив обох у розшук. 16 листопада МЗС Білорусі викликало посла Польщі, закликавши видати засновників Telegram-каналу в найкоротші терміни "з огляду на особливу суспільну небезпеку їхньої злочинної діяльності". 19 листопада КДБ Білорусі вніс обох до списку осіб, причетних до тероризму. Після цього активність білоруських силовиків щодо цього на кілька місяців згасла (мабуть, вистачало іншої важливої роботи).

Фото: EPA

І лише 7 лютого слідчий комітет Білорусі через генпрокурора держави направив до Польщі документи на екстрадицію Путило і Протасевича. В реальності сподіватися на це лукашенківським силовикам було б, звичайно, наївно. Але обов'язкову програму вони відпрацювали. Однак виявилося, що в запасі у них була ще й «довільна програма» у вигляді посадки транзитного літака.

При цьому Протасевич, який вже більш ніж пів року не має до NEXT'и жодного відношення, залишається для Лукашенка надзвичайно важливою, символічною персоною. Його процес стане головним діамантом у низці репресивних процесів, які наразі проводить "вусатий" – судом над усією цією ненависною революційної NEXT'ою. Ну, це приблизно те саме, чим для іншого "вусатого" були суди над Зінов'євим і Каменєвим, Бухаріним і Риковим. Як і у випадку з Зінов'євим і Бухаріним, з Протасевича вибиватимуться пропагандистськи важливі (і солодкі для диктатора) свідчення про створення і діяльність злобного, брехливого, «антибілоруського» ТГ-каналу. (Як повідомляє білоруська опозиція, з рейсу Ryanair у Мінську зняли також дівчину Протасевича: захоплення у заручники близьких людей - теж знайомий прийом з арсеналів кремлівського "вусатого", а також "Сталін-лайт" Путіна).

Тому випадковий і не особливо ефективний "національний лідер" Тихановська виявилася для "батьки" менш цінною, ніж людина, яка редагувала NEXT'у в найгарячіші дні білоруської революції. До того ж навіщо розпорошуватися – один Тихановський в ув'язнених/заручниках у нього вже є. От якраз днями Сергія Тихановського, чоловіка Світлани, етапували в Гомельське СІЗО-3, де буде розглядатися його справа. До речі, туди ж трохи раніше етапували Ігоря Лосика, засновника "Білорусі головного мозку". Розгром революції триває - судовий конвеєр у дії.

У СПІЛКУВАННІ З КРЕМЛЕМ ЛУКАШЕНКО ПЕРЕОЦІНЮЄ СВОЇ СИЛИ

Реакція Європи, насамперед Литви, куди прямував літак (і не долетів зовсім трохи), була різкою. Обіцяно терміновий розгляд інциденту на різних рівнях, також санкції. Генпрокуратура Литви почала досудове розслідування за фактом "захоплення літака і забороненого поводження з людьми". Слідчі дії проводить Бюро кримінальної поліції держави. А МЗС Литви закликало партнерів по ЄС - "виступити зі спільною рекомендацією уникати в майбутньому входу в повітряний простір Білорусі" і призупинити її членство в міжнародній організації цивільної авіації (ICAO). Пізніше литовський МЗС запропонував взагалі закрити для всіх міжнародних рейсів повітряний простір держави, яку захопив Лукашенко.

Але це все мінського диктатора, звичайно ж, не налякає. Він свої червоні лінії давно перейшов і готовий переступати їх далі і дедалі ширшими кроками. Наразі найскладніший для нього момент - вибудовування відносин з кремлівським патроном.

Ще у вівторок, 18 травня, Пєсков «не виключав», що зустріч Путіна і Лукашенка може відбутися наприкінці травня. Основною її темою було заявлено "подальший розвиток інтеграційних процесів". Минув тиждень, підтвердження цієї зустрічі поки немає. Але заява про підготовку до неї сама собою є показовою. "Батьку" потрібне кредитування. Путіну - подальше поглинання білоруського кролика або, якщо завгодно, «зайчика» (як раніше називалися місцеві рублі).

При цьому Лукашенко, схоже, дещо переоцінює свої досягнення, думає, що перехитрив усіх, включно з Кремлем. Тут діалектика процесу є такою, що чим більше диктатор закрутив гайки в Білорусі, чим надійніше нейтралізував протест, тим більше він розв'язує руки колезі, московському диктатору. Адже раніше, попередні 9 місяців, Путін не хотів рухати «інтеграційний процес» у попередньому темпі, побоюючись активізувати білоруську вулицю. Тепер же, з усуненням цієї загрози, він може повернутися до колишнього планомірного придушення білоруської незалежності.

Фото: EPA

Наостанок - деталь, яка може виявитися важливою. Протасевич встиг перед вильотом надіслати повідомлення про те, що його документи намагався сфотографувати якийсь чоловік, «середніх років, підтягнутий, з лисиною, в одній майці, в тканинних світлих штанах і зі шкіряною валізою». Якщо в Афінському аеропорту достатня кількість відеокамер, то знайти зображення цього персонажа буде не так складно. І якщо це вийде, то далі почнеться найцікавіше: з'ясування, що це за "підтягнутий, з лисиною" - білоруський кагебешник або ж черговий російський Петров/Боширов?..

Одне слово, акт державного авіапіратства із затриманням Протасевича і, ймовірно, його подруги, запустив черговий етап протистояння Білорусі та її кремлівського сюзерена – Європі, Заходу.

Олег Кудрін, Рига.