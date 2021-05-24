Британія припускає, що РФ може бути причетною до інциденту з літаком Ryanair

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб не виключає що Росія може бути причетною до примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на запитання про можливу причетність Росії до інциденту з літаком, яке пролунало в парламенті, очільник МЗС Великої Британії відповів: «У нас немає чітких подробиць щодо цього».

«Я поки що буду дуже обережним у формулюваннях, адже дуже важко повірити, що такі дії можуть бути вжиті щонайменше без згоди влади в Москві. Але, повторю, поки що нічого не ясно», – сказав Рааб.

Він заявив, що Британія співпрацює із союзниками з метою координації дій, включаючи можливі подальші санкції проти Білорусі. Також зазначається, що Британія викликала білоруського посла в Лондоні у зв'язку з арештом Романа Протасевича.

Рааб додав, що Британія рекомендує авіакомпаніям країни припинити польоти над Білоруссю, а також негайно припинить дію дозволу на польоти для білоруської авіакомпанії «Белавіа».

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики змусили сісти в Мінську літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, та затримали засновника каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту.

Згодом стало відомо, що після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі та четверо громадян РФ (серед них подруга Романа Протасевича Софія Сапега).