Канада може розширити санкції проти Білорусі - Трюдо

Влада Канади розглядає можливість розширення санкцій проти Білорусі у зв'язку з арештом опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Канада вже запровадила санкції проти Білорусі та вивчить подальші варіанти. Ми також підтримуємо вжиття заходів усіма міжнародними організаціями, в тому числі: ІCАО, ОБСЄ та НАТО”, - сказав Трюдо.

За його словами, дії білоруського режиму є незаконними та абсолютно неприйнятними. “Це було відвертим нападом на демократію та свободу ЗМІ. Ми засуджуємо ці дії та закликаємо до негайного звільнення Протасевича. Ми також засуджуємо небезпечне втручання у сферу цивільної авіації”, - зазначив прем’єр-міністр.

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Трюдо додав, що Канада “солідарна із партнерами у захисті журналістів по всьому світу”.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Після приземлення було заарештовано опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту.

Країни ЄС та США засудили дії білоруської влади, висунули вимогу негайно звільнити журналіста та рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам – не приймати рейси авіакомпанії Belavia.

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Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 25 травня ухвалив, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Фото: CTV News