Держдеп США радить американцям не відвідувати Білорусь

Держдеп США в середу в оновленій версії рекомендацій, що стосуються Білорусі, порадив співвітчизникам не їздити до цієї країни або ж при плануванні поїздок пам'ятати про недавній інцидент з літаком Ryanair у Мінську.

Як передає Укрінформ, ці рекомендації розміщені на сайті Держдепу США.

«Влада Білорусі вживала заходів проти людей, пов'язаних з незалежними й іноземними ЗМІ. 23 травня 2021 року білоруська влада змусила здійснити посадку пасажирський літак, який перебував транзитом в їхньому повітряному просторі. Це було зроблено, щоб затримати одного з пасажирів - опозиційного журналіста», - наголошується в публікації.

Ця країна, за класифікацією Держдепартаменту США, знаходиться в четвертій групі ризику. У такі країни Держдеп радить по можливості взагалі не їздити. Американські ЗМІ зазначають, що і до інциденту з літаком Білорусь перебувала в цій же четвертій групі.

«Білоруська влада затримала десятки тисяч осіб, у тому числі американських громадян, за підозрою у зв'язках з опозиційними партіями і передбачувану участь у політичних демонстраціях. Не їздіть у Білорусь зважаючи на довільне застосування законів, ризик затримання і ситуацію з COVID-19», - йдеться в оновленій версії рекомендацій американського відомства.

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Як передавав Укрінформ, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська.

Посадка відбулася вимушено після того, як білоруські диспетчери повідомили екіпажу, що на борту нібито знаходиться бомба. При цьому до лайнера вилетів білоруський винищувач, під загрозою якого літак Ryanair розвернувся і полетів до Мінська.

Як виявилося у подальшому, повідомлення про нібито мінування було спецоперацією білоруського КДБ з метою затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту літака. Після приземлення він та його подруга Софія Сапега були затримані білоруською владою.

Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О`Лірі назвав інцидент "актом повітряного піратства".

Країни ЄС, США засудили дії білоруської влади, висунули вимогу негайно звільнити журналіста і рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам - не приймати рейси білоруського перевізника "Белавіа".