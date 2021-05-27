Протасевичу дозволили побачитись із адвокатом
Як передає Укрінформ, про це інформує Радіо Свобода.
За словами адвокатки, з Протасевичем "усе гаразд, він веселий, позитивний, немає про що турбуватися".
У зв'язку з підписанням угоди про нерозголошення інформації адвокат не може точно сказати, де перебуває Протасевич та в якому статусі.
"Мені не повідомили про обсяг інформації, який я не можу оприлюднювати, тому я не можу повідомити більше нічого", - сказала Аленська.
Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.
В ЄС та США засудили примусове приземлення у Мінську лайнера Ryanair, а також висунули вимогу щодо звільнення Протасевича.