Франція назвала примусову посадку літака в Мінську актом державного піратства

Офіційний Париж переконаний, що за примусову і протиправну посадку в Білорусі літака міжнародних авіаліній будуть запроваджені жорсткі санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це в ефірі BFM TV заявив державний секретар з європейських справ Міністерства Європи і закордонних справ Франції Клеман Бон, передає Укрінформ.

«Це є приголомшливою і скандальною справою. Це – акт піратства держави, що не може залишитися непокараним», - наголосив представник МЗС Франції.

#Biélorussie | « C’est une affaire sidérante et scandaleuse, c’est un acte de piraterie d’Etat, qui ne peut pas rester impuni. Des sanctions seront discutées ce soir au sommet 🇪🇺 des chefs d’Etat et de gouvernement. » @apollineWakeUp @RMCinfo ⁦@bfmtv pic.twitter.com/YyjZZ3NU3b — Clement Beaune (@CBeaune) May 24, 2021

Бон нагадав, що санкції проти режиму Лукашенка у Білорусі планують розглянути глави держав та урядів країн-членів ЄС на спеціальному саміті, який скликаний на 24-25 травня у Брюсселі.

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Як повідомлялося, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувача посадити літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, в Мінську.

Фото: PAP/EPA/STRINGER