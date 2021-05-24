Польща пропонує зупинити всі перельоти між ЄС та Білоруссю

Варшава пропонує призупинити усі авіаперельоти між ЄС та Білоруссю у зв’язку з примусовою посадкою в аеропорту Мінська літака Ryanair сполученням Афіни-Вільнюс й затриманням білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Про це перед засіданням Євроради заявив у понеділок глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу.

“Аби однозначно відповісти на акт міжнародного тероризму, а то акт неймовірного державного тероризму з боку Республіки Білорусь, сьогодні на Єврораді запропоную призупинити всі перельоти з території Білорусі до ЄС й у зворотній бік”, - сказав Моравецький.

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау у понеділок провів телефонну розмову із лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською на її прохання. У Твіттері він написав, що запевнив Тихановську у налаштованості Польщі рішуче діяти щодо звільнення блогера і колишнього керівника найбільших білоруських опозиційних каналів у Telegram Nexta і Nexta Live Романа Протасевича.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

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У білоруській опозиції відзначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега).