Європейські ліберали та демократи закликають до жорстких санкцій проти режиму в Білорусі

Європейські ліберали й демократи вимагають запровадження жорстких санкцій проти режиму Лукашенка в Білорусі.

Про це йдеться в оприлюдненій 24 травня петиції Альянсу лібералів та демократів за Європу (ALDE), передає власний кореспондент Укрінформу.

«Нині ми, можливо, маємо факт нелегального і протиправного захоплення пасажирського літака, який прямував із Греції до Литви. Роман Протасевич, 26-річний журналіст, був заґратований за своє право свободи слова останнім диктатором в Європі Олександром Лукашенком. Це є небачена для демократичного Європейського Союзу дія», - заявили в ALDE.

У партії вимагають від лідерів ЄС, які збираються у понеділок, 24 травня, на саміт, сприяти негайному звільненню Протасевича та його дівчини; призупинити польоти із Євросоюзу над білоруським повітряним простором; заборонити національній авіакомпанії Білорусі Belavia здійснювати рейси до аеропортів ЄС; увести економічні санкції проти білоруського уряду; негайного розслідувати інцидент з боку Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

Як повідомлялося, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувача посадити літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, в Мінську.