Ректор університету Шевченка пропонує забрати у Лукашенка звання почесного доктора

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров закликав Вчену раду КНУ терміново розглянути питання позбавлення Олександра Лукашенка звання почесного доктора університету.

Як передає Укрінформ, про це Бугров написав у Фейсбуці.

"Звертаюся до кожного представника університетської спільноти КНУ! Друзі й колеги! Усі ви, напевно, як і я, глибоко вражені й стурбовані подіями, які відбуваються в Білорусі впродовж останніх місяців. Зокрема - нещодавнім розбійним нападом на літак, який в Європі вже охрестили «актом піратства з боку білоруської влади» на чолі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком", - заявив ректор КНУ.

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Він вважає, що Лукашенко "не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету".

Бугров звернувся до Вченої ради КНУ із закликом "терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка почесного статусу на своєму засіданні".

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Як повідомляв Укрінформ, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом імовірності теракту на борту. Після посадки літака було заарештовано опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Країни ЄС, США засудили дії білоруської влади, висунули вимогу негайно звільнити журналіста та рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам – не приймати рейси білоруського перевізника Belavia.

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні 25 травня ухвалив рішення, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня.