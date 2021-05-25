МЗС України відреагувало на ноту Білорусі щодо припинення авіасполучення

У Міністерстві закордонних справ зауважили, що посольству Білорусі слід апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для решти країн світу.

Про це в коментарі Укрінформу сказав речник МЗС України Олег Ніколенко у зв'язку з нотою протесту через припинення авіасполучення з Білоруссю.

За його словами, не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки - деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії.

“Закриття авіасполучення з Білоруссю стало вимушеним, але вкрай необхідним кроком. Це має на меті гарантування безпеки та захист українських громадян”, - наголосив Ніколенко.

Він звернув увагу, що за прикладом України з міркувань безпеки низка інших країн ухвалила аналогічні рішення і європейські авіакомпанії почали облітати білоруський авіаційний простір.

Речник вказав, що примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair в Мінську під надуманим приводом, фактично взяття в заручники пасажирів цивільного рейсу та підступний арешт журналіста Романа Протасевича довели відсутність «червоних ліній» та непередбачуваність подальших дій білоруської влади.

“Саме тому, посольству Білорусі слід апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для решти країн світу”, - підкреслив речник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Мінськ направив Києву ноту протесту через припинення авіасполучення з Білоруссю.

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 годин 26 травня. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні.

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У неділю, 23 травня, білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливості теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич. Країни ЄС, США засудили дії білоруської влади, вимагали негайно звільнити журналіста і рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам - не приймати рейси білоруського перевізника Belavia.