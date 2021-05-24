У Фінляндії назвали непереконливими пояснення Мінська щодо захоплення літака

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що пояснення Білорусі щодо того, чому влада змусила приземлитися пасажирський літак з опозиційним активістом на борту, виглядають непереконливо.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Yle.

«Пояснення Білорусі дуже непереконливі. Міністр (МЗС Білорусі - ред.) послався на підозри щодо загрози вибуху. Я запитав, як так може бути, що пасажира висадили в їх аеропорту примусово за рішенням влади. Адже такого не стається у зв'язку з повідомленням про замінування. Це схоже на фіктивну інформацію», - сказав Гаавісто.

Він називає те, що сталося, шокуючим.

«Це повністю суперечить усім авіаційним правилам і питанням безпеки. Ситуація, коли повітряний простір однієї європейської країни вже небезпечний, виняткова», - додав глава МЗС.

Міністр також вважає очевидним, що і європейські країни, і США відреагують на дії Білорусі.

«Такий епізод викличе рішучі дії з боку Європи. Йдеться про безпеку польотів», - додав Гаавісто.

Як повідомлялося, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувача посадити літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, у Мінську.