У Фінляндії назвали непереконливими пояснення Мінська щодо захоплення літака
Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Yle.
«Пояснення Білорусі дуже непереконливі. Міністр (МЗС Білорусі - ред.) послався на підозри щодо загрози вибуху. Я запитав, як так може бути, що пасажира висадили в їх аеропорту примусово за рішенням влади. Адже такого не стається у зв'язку з повідомленням про замінування. Це схоже на фіктивну інформацію», - сказав Гаавісто.
Він називає те, що сталося, шокуючим.
«Це повністю суперечить усім авіаційним правилам і питанням безпеки. Ситуація, коли повітряний простір однієї європейської країни вже небезпечний, виняткова», - додав глава МЗС.
Міністр також вважає очевидним, що і європейські країни, і США відреагують на дії Білорусі.
«Такий епізод викличе рішучі дії з боку Європи. Йдеться про безпеку польотів», - додав Гаавісто.
Як повідомлялося, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувача посадити літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, у Мінську.