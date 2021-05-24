Захоплення літака у Мінську: Прага наполягатиме на міжнародному розслідуванні

Чехія засудила дії білоруської влади щодо цивільного літака та вимагає міжнародного розслідування цього інциденту.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ ЧР, розміщеній на його сайті, передає Укрінформ.

«Чеська Республіка наполягатиме на міжнародному розслідуванні цього серйозного інциденту, який загрожував життю пасажирів та екіпажу та яким білоруська влада зловживала для переслідування одного із своїх критиків», - йдеться у заяві.

Прага координуватиме свої зусилля на найвищому рівні з партнерами з Європейського Союзу.

У повідомленні також зазначається, що за рішенням міністра закордонних справ Якуба Кулганека посол Білорусі був викликаний в понеділок до Чернінського палацу (МЗС ЧР) у зв'язку із ситуацією навколо рейсу Ryanair FR 4978 та затриманням Романа Протасевича.

Послу Валерію Курдюкову було передано «рішучий протест у зв'язку з серйозною підозрою у порушенні міжнародного авіаційного законодавства, яке не може залишитися без відповіді», а також заклик негайно звільнити Протасевича та його дівчину, яка була затримана разом із ним.

Чехія не визнала легітимність президентських виборів у Білорусі. Мінськ натомість звинуватив Прагу в підбурюванні протестів у Білорусі.

Як повідомлялося, Білорусь змусила сісти літак Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, в Мінську під вигаданим приводом наявності бомби на борту. На борту після проведеної перевірки не було виявлено нічого незвичайного, але 26-річного опозиційного журналіста Романа Протасевича, критика білоруського президента Олександра Лукашенко, затримали.

На затримання журналіста різкою критикою відреагували уряди кількох країн. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки вже висловив позицію ЄС. Сьогодні справу буде розглянуто на зустрічі лідерів ЄС.