Затримання Протасевича стало наслідком неефективної реакції на арешти журналістів - НСЖУ

Національна спілка журналістів України засуджує дії білоруської влади із затримання Романа Протасевича і вважає, що це сталося внаслідок неефективної реакції на арешти білоруських журналістів.

Про це йдеться в заяві НСЖУ, оприлюдненій на сайті організації, передає Укрінформ.

«Національна спілка журналістів України засуджує обурливі дії білоруської влади, яка не зупиняється ні перед чим, аби змусити замовкнути критичні медіа-голоси. Задля арешту Романа Протасевича, співзасновника незалежної інформаційної мережі NEXTA, Білорусь змусила міжнародний літак змінити маршрут та приземлитись у Мінську. Міжнародні установи, уряди, Європейський Союз мають адекватно відреагувати на брутальний інцидент та домогтися звільнення Романа Протасевича. Інакше опозиційні журналісти, які шукають політичного притулку в демократичних країнах, не можуть почуватися у безпеці», - заявили в НСЖУ.

Там констатували, що наразі у Білорусі ув'язненими, за даними незалежної Білоруської асоціації журналістів, є 28 співробітників ЗМІ. Неналежна або неефективна реакція міжнародної спільноти на випадки ув’язнень білоруських журналістів призводить до безкарності та погіршення ситуації зі свободою слова та безпекою журналістів.

«Захоплення літака «Афіни - Вільнюс» демонструє, що білоруська влада може ризикувати і здоров’ям та життям громадян інших країн», - заявили в НСЖУ.

Там нагадали, що Роман Протасевич – 26-річний білоруський активіст, блогер і редактор інформаційних каналів, визнаних в Білорусі екстремістськими. Він народився у Мінську і вчився на факультеті журналістики БГУ. Журналіст покинув Білорусь кілька років тому через побоювання за свою безпеку. 22 січня 2020 року подав заяву про надання притулку в Польщі, посилаючись на переслідування білоруською владою. Останнім часом жив у Вільнюсі.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції зазначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ. Серед них - Роман Протасевич і його дівчина.

Міжфракційне депутатське об’єднання «За демократичну Білорусь» у Верховній Раді України 24 травня виступило із заявою припинити будь-які дипломатичні відносини України з Білорусією, крім тих, що стосуються питань біженців та політв’язнів.

Президент Литви та лідери Заходу закликають звільнити журналіста. Генпрокуратура Литви почала досудове розслідування захоплення літака і забороненого поводження з людьми, на якому летів білоруський блогер Роман Протасевич.