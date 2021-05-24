Білоруського опозиційного блогера Протасевича визнали політв'язнем

Блогера і колишнього керівника найбільших білоруських опозиційних каналів у Telegram Nexta і Nexta Live Романа Протасевича визнали політичним в'язнем.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на спільну заяву білоруських правозахисних організацій, опублікованих на сайті правозахисного центру «Весна».

«...Ми вважаємо переслідування Романа Протасевича політично мотивованим, пов'язаним з мирною реалізацією вираження думки, а його самого політичним в'язнем відповідно до п. 3.1 (а) Путівника з визначення поняття "політичний в'язень", і вимагаємо від влади Білорусі: негайного звільнення Романа Протасевича і припинення кримінального переслідування стосовно нього, звільнення всіх свавільно затриманих у результаті насильницької посадки авіарейсу Афіни-Вільнюс у національному аеропорту м. Мінськ громадян Росії і Білорусі, звільнення всіх політичних в'язнів і припинення політичних репресій у країні», - йдеться у повідомленні.

Правозахисники наголошують, що публічна діяльність Протасевича є нічим іншим, як мирною реалізацією свобод, гарантованих як Конституцією Білорусі, так і міжнародними нормами права в галузі прав людини - свободи пошуку і поширення інформації, вираження власної думки тощо.

Згідно з міжнародними стандартами свободи вираження думки, ніхто не може зазнавати будь-якого роду обмежень, позбавлення прав або санкцій через власні думки або переконання.

Відзначається, що Протасевич обвинувачується владою Білорусі в скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 293 КК (організація масових заворушень), ч. 1 ст. 342 КК (організація або активна участь у групових діях, які грубо порушують громадський порядок) і ч. 3 ст. 130 КК (розпалювання національної ворожнечі).

Заяву підписали правозахисний центр "Весна", Білоруський ПЕН-центр, РГО "Правова ініціатива", Центр правової трансформації Lawtrend, Білоруська асоціація журналістів, Консультаційний центр з актуальних міжнародних практик і їх імплементації в праві "Хьюман Константа", Просте товариство "Ініціатива FORB" і Білоруський документаційний центр.

Як повідомлялося, 23 травня Протасевич, який до вересня 2020 року керував найбільшими білоруськими опозиційними каналами Telegram Nexta і Nexta Live, був затриманий в аеропорту Мінська після того, як його рейс, що прямував з Греції в Литву, здійснив аварійну посадку через повідомлення про загрозу вибуху бомби. Винищувач МіГ-29, який належить ВПС Білорусі, супроводжував цивільний літак до аеродрому в Мінську.

Минулого року служба Nexta і її канали були оголошені «екстремістськими», а згодом заборонені службами безпеки в Білорусі в рамках жорстокого придушення владою мирних протестів після сфальсифікованих результатів президентських виборів у серпні минулого року.

Протасевич і його соратник Степан Путило були внесені до білоруського списку «осіб, причетних до терористичної діяльності», їм також висунуто обвинувачення в «підбурюванні до масових заворушень», «грубому порушенні громадського порядку» і «розпалюванні соціальної ворожнечі» проти державних службовців та правоохоронців. За ці злочини передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.