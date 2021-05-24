Британія засудила захоплення літака: Лукашенка треба притягнути до відповідальності

Сполучене Королівство засудило режим у Білорусі за силове протиправне приземлення літака та затримання опозиційного журналіста.

Про це сказав 24 травня державний секретар із міжнародних справ парламенту Великої Британії Домінік Рааб, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сполучене Королівство засуджує учорашні дії білоруської влади, яка підступно заарештувала журналіста Романа Протасевича, посадивши силовими заходами літак у Мінську», - зазначили у Лондоні.

Як наголошується у заяві, Лукашенко має бути притягнутий до відповідальності за такі дії.

Сполучене Королівство закликало білоруську владу негайно звільнити Протасевича.

«Сполучене Королівство нині опрацьовує разом із союзниками скоординовану відповідь, включаючи подальші санкції», - додав британський урядовець.

Окрім цього, Британія закликала Міжнародну організацію цивільної авіації негайно обговорити питання про запровадження режиму відносно Білорусі із забезпечення безпеки цивільної авіації.

Як повідомлялося, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувача посадити літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, в Мінську.