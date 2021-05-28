Європейська мовна спілка «заморозила» членство Білорусі

Європейська мовна спілка (EBU) "заморозила" членство Белтелерадіокомпанії (БТРК) в організації.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Telegraf.by.

EBU дав БТРК два тижні, щоб направити офіційну відповідь. Повідомляється, що після цього постанова має набрати чинності.

Як зазначається у виданні, все почалося з листів до цієї організації з вимогою заборонити БТ брати участь в Євробаченні. А потім команда Павла Латушка відправила вимогу виключити держТБ з лав цієї організації за «співучасть у тортурах».

Європейський мовленнєвий союз (ЄМС) у квітні направив до Белтелерадіокомпанії листа з вимогою пояснити свою позицію у відповідь на обвинувачення в причетності держТБ до тортур.

ЄМС вивчив представлене Народним антикризовим управлінням (НАУ) відео і зажадав відповіді від «Белтелерадіокомпанії».

На відео (уривок передачі БТ), відправленому командою Павла Латушка 14 квітня в ЄМС, політв'язень Микола Дєдок зі слідами побоїв на тлі червоно-зеленого прапора кається в тому, що посмів виступити проти влади Лукашенка. Про відповідь БТ виданню нічого не відомо.

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Як відомо, Європейська мовна спілка - організація суспільних мовників, створена 12 лютого 1950 року, найбільше об'єднання національних мовленнєвих організацій у світі.

ЄМС керує системами обміну телевізійними програмами та аудіовізуальним контентом Eurovision (з 1954 року) і Euroradio (з 1989 року).