Боррель не виключає загострення між ЄС і Росією, яка перешкоджає облітати Білорусь

Європейський Союз вивчає ситуацію з ускладненнями польотів європейських літаків до Росії в обхід Білорусі і не виключає загострення відносин, якщо такі дії Москви призведуть до суттєвого порушення повітряного руху.

Як повідомляє Укрінформ, про це у п’ятницю в Лісабоні перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

«В тому, що стосується Білорусі, вчора надійшло кілька повідомлень про перешкоди для європейських літаків, для їх злету та посадки в Москві. Відбувся значний збій повітряного руху, але ми все ще не знаємо, чи це були окремі випадки, якісь особливі випадки, чи це є загальною нормою для російської влади з метою примусити європейські літаки пролітати над Білоруссю. Ми все ще не знаємо про це… Ми маємо почекати та подивитися, щоб вживати заходи», - сказав Боррель.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості ескалації відносин між Євросоюзом і Росією, високий представник зауважив, що такий ризик «існує завжди».

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«Такий ризик ескалації існує завжди. Може так статися, що вся система повітряного контролю буде порушена, або ж все обмежиться кількома окремими випадками. Ми дивимося за цим», - додав Боррель.

Як повідомлялося, після примусового приземлення 23 травня в аеропорту Мінська цивільного літака Ryanair, яке білоруська влада здійснили із використанням військового винищувача, Євросоюз рекомендував європейським авіаперевізникам облітати Білорусь і заборонив компаніям цієї країни польоти в повітряному просторі ЄС. Від польотів над Білоруссю відмовилися AirBaltic, Ryanair, KLM, Lufthansa, AirFrance та інші авіаційні компанії.

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Напередодні, 27 травня, надійшло повідомлення про те, що французька авіакомпанія AirFrance скасувала рейс AF1154 Париж-Москва через відсутність дозволу на захід у повітряний простір Росії. В офісі компанії підтвердили, що скасування рейсу пов'язано з необхідністю обходити повітряний простір Білорусі.

Також 27 травня були скасовані рейси австрійської авіакомпанії Austrian Airlines з Відня до Москви, оскільки Росія не дала дозвіл на використання нових маршрутів для польоту в обхід повітряного простору Білорусі.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija