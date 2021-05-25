ЄС готує нові санкції проти Мінська та виділяє €3 мільярди на підтримку демократії

Лідери ЄС висловили намір ввести нові персональні й економічні санкції проти режиму Лукашенка та водночас продовжити підтримку громадянського суспільства Білорусі.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками першого дня зустрічі лідерів ЄС розповіла президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Першою темою було викрадення білоруською владою рейсу Ryanair. Європейська рада була єдиною у висновку: це атака на демократію, на свободу висловлювань, це атака на європейський суверенітет. Така обурлива поведінка вимагає потужної відповіді. Європейський Союз вирішив, що будуть запроваджені додаткові санкції проти осіб, причетних до цього захоплення. Ці заходи також поширюватимуться на бізнеси та на економічні установи, що фінансують цей режим», - розповіла президент Єврокомісії.

За її словами, білоруська влада неправомірно використала служби авіаційної навігації, щоб узяти під контроль цивільний європейський літак.

«Безпека рейсів через повітряний простір Білорусі не може надалі викликати довіру. Рада ЄС ухвалить заходи, що передбачають заборону польотів над повітряним простором Євросоюзу та доступ до аеропортів на його території для білоруських літаків», - заявила Урсула фон дер Ляєн.

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Вона вказала, що затриманий журналіст Роман Протасевич має бути негайно звільнений. Білоруська влада прямо відповідальна за його здоров’я, як і за здоров’я його супутниці, Софії Сапеги. За словами президента Єврокомісії, лідери ЄС мали «дуже консолідовану» позицію з цього питання.

Водночас Урсула фон дер Ляєн наголосила на готовності ЄС продовжувати підтримку громадянського суспільства Білорусі та виділити на ці цілі понад 3 мільярди євро, коли країна повернеться до демократії.

«Ми продовжуємо підтримувати громадянське суспільство в Білорусі. Ми чули дуже чітке послання від опозиції - для них важливо, щоб ми… були готовими підтримати Білорусь, коли вона повернеться до демократії. Зараз зрозуміло, що ті 3 мільярди євро, які вже виділені для Білорусі як економічний або інвестиційний пакет, залишатимуться замороженими, поки зберігається ця ситуація. Але ці ресурси будуть доступними, коли Білорусь повернеться до демократії», - підсумувала президент Єврокомісії.

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Як повідомлялося, минулої неділі, 23 травня, в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, що надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка, пасажирський літак супроводжував військовий винищувач.

Після екстреної посадки затримали засновника каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту. Він активно висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів у серпні минулого року.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спецслужб Білорусі, що піддала ризику життя екіпажу та всіх пасажирів на борту цього літака.