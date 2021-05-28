В МЗС пояснили, чому відкликати українського посла з Білорусі не на часі

Міністерство закордонних справ не відкличе першими посла України у Республіці Білорусь Ігоря Кизима, оскільки він займається гуманітарними питаннями.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”, передає кореспондент Укрінформу.

“Не проблема відкликати посла. Це теж жест, це дуже серйозно, але у нас зараз є багато гуманітарних питань. У нас немає політичного діалогу. У нас посол не займається політичним діалогом у Білорусі. Він займається гуманітарними питаннями, й зараз - проблемою трансплантології у Білорусі з нашими пацієнтами”, - сказав він.

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Кулеба підкреслив, що МЗС буде допомагати кожному українському громадянину, який “застряг” у Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, МЗС та МОЗ допоможуть українським громадянам, які лікуються в Білорусі, у розв'язанні логістичних питань.

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 25 травня ухвалив, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 год. 26 травня.