Найближчим часом Білорусь залишать понад 160 українців - Кулеба

10 з 26 українців, які лікуються в Білорусі, вже перебувають на зв’язку з посольством України в Білорусі, загалом же найближчим часом цю країну залишать понад 160 осіб.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”, передає кореспондент Укрінформу.

“З тих 26, які в Білорусі, 10 вже на зв’язку з посольством... З тих 10, з якими встановлено контакт, двом уже надана допомога”, - сказав він, додавши при цьому, що ще 160 громадян мають виїхати з Білорусі найближчим часом.

Глава МЗС додав, що завдяки міністерству і Харківській облдержадміністрації знайдений і підготовлений реанімобіль, яким планують доставити одну з пацієнток додому.

“Ми вже знайшли реанімобіль, який, по суті, за 24 години в розпорядженні нашому для того, щоб вивозити людей... Ми знайдемо рішення і для митниці, і для ПЛР-тестів, і для перевезення. Кожен громадянин України може розраховувати на нашу підтримку”, - зауважив Кулеба.

Також ведуча під час ефіру поінформувала, що їй у приватному повідомленні перший заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак зазначила, що “всі реанімобілі системи екстреної меддопомоги кожної області готові транспортувати наших пацієнтів як до Білорусі, так і з Білорусі. Міністр має це на контролі”.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалив, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 год. 26 травня.

Це рішення спричинене затриманням у Мінську 23 травня одного з засновників опозиційного Tелеграм-каналу Nexta Романа Протасевича після екстреної посадки пасажирського літака компанії Ryanair, на борту якого він летів з Афін у Вільнюс, через повідомлення про нібито мінування.