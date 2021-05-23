«Stop ignore terrorism»: у Києві пройшла акція на підтримку затриманого у Мінську Протасевича

У Києві біля Міністерства закордонних справ України відбулася акція на підтримку затриманого у Мінську засновника опозиційного білоруського Телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у заході взяли участь близько сотні осіб, які тримали в руках стяги Білорусі.

Учасники акції вимагали негайного звільнення Протасевича.

Вони скандували "Жыве Беларусь", "Жыве вечно", "Ганьба режиму Лукашенка" та тримали в руках плакати із написами: "Злочини проти журналістики та людяності не мають кордонів", "Stop ignore terrorism".

Так, учасники акції пояснили, що зібралися біля МЗС України, тому що "це той орган, який веде безпосередню комунікацію з міжнародними партнерами та може впливати на рішення українських органів влади у питанні економічної співпраці з Білорусією". Вони висловили сподівання, що після затримання Протасевича українська влада покаже активну позицію "проти режиму Лукашенка" на міжнародному рівні. Зокрема, припинить закупівлю білоруської електроенергії, адже, за словами учасників заходу, це основне джерело бюджету Білорусі і "безпосередня підтримка терористичного режиму".

Акція біля МЗС у Києві через затримання Протасевича / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, після екстреної посадки літака у мінському аеропорту було затримано засновника опозиційного білоруського Телеграм-каналу Nexta, головного редактора ресурсу "Білорусь головного мозку" Романа Протасевича.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що затримання Протасевича є черговою атакою на свободу слова в Білорусі з боку влади. Представники МЗС України вимагають його негайного звільнення.

Цього тижня було заблоковано сайт найбільшого незалежного ЗМІ Білорусі Tut.by, вдома у кількох його редакторів відбулися обшуки. 21 травня суд присудив 15-денний арешт репортеру, який висвітлював ці обшуки.

Білоруська асоціація журналістів заявила, що 27 працівників ЗМІ наразі перебувають за ґратами, де або чекають суду, або відбувають покарання.