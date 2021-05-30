У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі
Як передає Укрінформ, про це інформує NTD.
"У повідомленні FAA зазначається, що авіакомпанії повинні продовжувати виявляти граничну обережність, доки агенція не зможе краще оцінити дії Білорусі, пов'язані з перенаправленням пасажирського літака 23 травня та можливість Білорусі повторити подібні дії у майбутньому", - заявило агентство.
"FAA тісно співпрацює з іншими американськими відомствами, щоб визначити, чи можуть бути необхідні будь-які додаткові заходи, та оцінить міжнародний звіт про розслідування інциденту, щоб визначити ризики для пасажирських авіакомпаній США, які літають у цьому регіоні", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.
В ЄС та США засудили примусове приземлення у Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.