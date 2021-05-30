У США видали рекомендації для пілотів щодо Білорусі

Федеральне управління цивільної авіації США випустило повідомлення для пілотів, у якому рекомендує бути максимально обережними у білоруському повітряному просторі.

Як передає Укрінформ, про це інформує NTD.

"У повідомленні FAA зазначається, що авіакомпанії повинні продовжувати виявляти граничну обережність, доки агенція не зможе краще оцінити дії Білорусі, пов'язані з перенаправленням пасажирського літака 23 травня та можливість Білорусі повторити подібні дії у майбутньому", - заявило агентство.

"FAA тісно співпрацює з іншими американськими відомствами, щоб визначити, чи можуть бути необхідні будь-які додаткові заходи, та оцінить міжнародний звіт про розслідування інциденту, щоб визначити ризики для пасажирських авіакомпаній США, які літають у цьому регіоні", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Україна та ще 20 країн вимагають звільнити білоруського журналіста Протасевича

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

В ЄС та США засудили примусове приземлення у Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.