Місцеві вибори: хронологія та результати екзитполів

У неділю, 25 жовтня, в Україні відбулися місцеві вибори

Українці обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів. Більшість виборців отримали для заповнення по чотири бюлетені.

Одночасно з виборами було проведено опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським, який закликав відповісти на п'ять запитань:

"Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?";

"Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?";

"Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?";

"Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?";

"Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?".

Орієнтована кількість виборців в Україні становить 27,2 млн осіб , кількість виборчих дільниць - понад 29 тисяч.

28 жовтня

17:25

Співробітники Київського відділу поліції Одеси відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення печатки дільничної виборчої комісії. Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції області.

15:27

99,4 % дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня та передали відповідну документацію до ТВК.

15:07

Найактивниішими на місцевих виборах-2020 були виборці старше 50-ти років. Про це свідчать результати Електорально-поведінкового дослідження Соціологічної групи "Рейтинг".

13:45

У Бердянську поліція відкрила кримінальну справу за фактом підробки підписів у виборчій документації головою однієї з дільничних комісій Бердянська.

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Кандидат від партії «Пропозиція» Сергій Орлюк перемагає на виборах мера Бердичева, що на Житомирщині, обігнавши свого найближчого конкурента на 2,65%.

12:30

Окружний адміністративний суд міста Києва повернув 16 позовних заяв Київської міської організації «Політичної партії «Перемога Пальчевського» щодо проведення повторного підрахунку голосів на деяких виборчих дільницях.

11:33

За попереднім паралельним підрахунком голосів, до Житомирської обласної ради можуть пройти 9 партій, які долають 5% прохідний бар’єр.

10:12

Поліція відкрила 3 кримінальні провадження за порушення виборчого законодавства ТВК у Київській області.

09:35

В Ужгороді оголосили перерахунок голосів на двох міських ДВК — через порушення, які були допущені під час підрахунку результатів виборів.

07:44

За результатами опрацювання 100% протоколів, в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині найбільше голосів здобуває кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Анатолій Григорович Гунько. На другому місці Олег Ляшко.

27 жовтня

17:38

Згідно з результатами паралельного підрахунку голосів на виборах міського голови Харкова чинний мер Геннадій Кернес набирає 60,1% голосів виборців.

17:22

Згідно з результатами паралельного підрахунку голосів, який здійснює партія "Європейська Солідарність", до Чернівецької обласної ради проходять 8 партій.

15:54

Станом на 12-ту годину вівторка більше 91% дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів на чергових місцевих виборах, склали протоколи та передали виборчу документацію до відповідних ТВК.

***

На Кіровоградщині двом особам, підозрюваним у підкупі виборців, суд обрав запобіжні заходи: одному – тримання під вартою із альтернативою застави, його посібнику – нічний домашній арешт.

14:49

У Вінниці, за результатами паралельного підрахунку голосів, до міської ради проходять чотири політичні партії: «Українська стратегія Гройсмана», «Європейська Солідарність», «Слуга народу» та «ОПЗЖ».

14:34

Правоохоронці проводять перевірку щодо ситуації з незаконними виборами голови і депутатів сільської ради, які були проведені в селі Чаусово-2 Первомайського району Миколаївщини.

***

На Закарпатті суд обрав запобіжні заходи трьом чоловікам, підозрюваним у підкупі виборців. Троє мешканців смт Міжгір’я, віком від 29-ти до 44 років, пропонували виборцям «продати» свій голос на користь визначеного кандидата за 1000 гривень.

13:50

У Малиновській РДА, де наразі розміщена територіальна виборча комісія, було знайдено підозрілий предмет, який виявився ручною димовою гранатою.

13:31

У Слов’янську чоловік здійснював інтернет-трансляцію підрахунку голосів територіальною виборчою комісією. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права.

11:23

Чергові місцеві вибори в України були вільними та добре адміністрованими, про це повідомив голова Міжнародної місії зі спостереження за виборами в Україні ENEMO Златко Вуйовіч під час оnline-пресконференції.

«48 довготермінових спостерігачів спостерігали за цими місцевими виборами в Україні, і зараз ми можемо сказати, що загалом вибори місцеві 2020 року були вільними, був високий рівень конкуренції, а також вони були добре адміністровані», – зазначив Вуйовіч.

10:33

У м. Кременчук чинний міський голова Віталій Малецький переміг на чергових місцевих виборах у першому турі.

10:07

Голові фіктивної дільничної виборчої комісії у Соснівці Сумської області оголосили про підозру.

05:44

Підозри щодо фейкової виборчої дільниці на Сумщині пред’являть найближчим часом – МВС

05:14

Закарпаття на місцевих виборах дало явку в 41, 9%, що вище за середній показник по регіонах в Україні.

26 жовтня

20:23

У Мелітополі опрацювали 100% бюлетенів по виборах міського голови. Перемогу здобув Іван Федоров. Про це повідомляє сайт "Ріа-Мелітополь".

18:45

У Миколаєві затягується процес прийняття виборчої документації територіальною виборчою комісією через низку порушень членами ДВК. Зокрема, йдеться про помилки у документах, не запаковані сейф-пакети, заповнені олівцем протоколи тощо.

18:22

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович перемагає вже у першому турі, а партія «Пропозиція» лідирує на виборах до міськради.

18:05

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що найбільша кількість кримінальних та адміністративних правопорушень під час виборчого процесу зафіксована у Київській області.

18:00

Спостерігача ОПОРИ, яка на дільниці №631657 у Харкові зафіксувала заповнення протоколу олівцем, видалили з кімнати, де проводився підрахунок голосів, та на кілька годин заблокували у приміщенні дільниці.

17:18

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Зіновій Андрійович готовий скласти мандат, щоб стати головою Надвірнянської ОТГ на Прикарпатті.

16:50

У партії "Слуга народу" готують позови щодо порушень та спроб фальсифікацій на виборчих дільницях.

15:41

Вибори в Україні 25 жовтня загалом відбулися прозоро та спокійно, з дотриманням усіх необхідних процедур. Про це повідомила голова місії зі спостереження за виборами БДІПЛ Інгібйорг Сольрун Гісладоттір 26 жовтня під час онлайн пресконференції міжнародних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ).

15:23

В ОБСЄ відзначили професійність роботи ЦВК під час виборів попри пандемію COVID-19.

14:37

У партіїї «Слуга народу» оприлюднили результати 80% порахованих бюлетенів ініційованого Президентом Володимиром Зеленським опитування.

14:27

За даними паралельного підрахунку голосів, який проводить партія "Слуга народу", вона посідає перше місце за результатами виборів до обласних рад.

14:11

У Миколаєві в другому турі виборів за посаду міського голови змагатимуться чинний мер Олександр Сєнкевич (партія «Пропозиція») та Владислав Чайка («Опозиційна платформа – За життя»). Такі дані оприлюднили за результатами паралельного підрахунку голосів в штабі партії «Пропозиція».

13:56

Запорізька міська виборча комісія, розташована у приміщені міської ради, перетворилась на залу очікування - близько сотні членів ДВК ще з ночі намагаються здати протоколи.

У Запоріжжі члени ДВК ще з ночі не можуть здати виборчі протоколи / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

12:49

Дата повторного голосування на виборах голів великих міст залежатиме від швидкості підрахунку результатів волевиявлення громадян. Про це розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час пресконференції в Укрінформі.

12:25

Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА наразі не зафіксували даних, які могли би надалі призвести до скасування результатів місцевих виборів чи визнання їх недійсними на певних виборчих дільницях.

11:51

На місцевих виборах 25 жовтня на момент закінчення голосування найбільша явка виборців зафіксована у Тернопільській, Львівській і Волинській областях. Про це із посиланням на відділ взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК повідомляє Укрінформ.

11:17

Громадянська мережа ОПОРА відзначила, що ці вибори були вкрай конкурентними і відбулися переважно відповідно до законодавства України.

10:54

День голосування на місцевих виборах в Україні загалом відповідав демократичним стандартам чесних виборів. Про це на брифінгу заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

10:51

Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року становила 36,88%. Про це повідомив відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

10:38

Чинний Київський міський голова Віталій Кличко, за даними паралельного підрахунку партії "УДАР", перемагає у першому турі виборів із 50,9% голосів. Про це під час онлайн брифінгу заявила голова виборчого штабу партії "УДАР Віталія Кличка" Оксана Продан.

09:50

За день голосування поліцейські відкрили 159 кримінальних проваджень за фактами порушень під час виборів.

09:47

Громадські організації та міжнародні спостерігачі визнали місцеві вибори в Україні, які пройшли 25 жовтня, безпечними. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у прямому ефірі спецпроєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером".

09:32

Представники п'яти партій можуть сформувати в листопаді владні органи обласної та міської влад в Одесі. А посаду міського голови має шанси утримати Геннадій Труханов. Такі результати екзитполів одеських виборів оприлюднили Київський міжнародний інститут соціології та «Студії Савіка Шустера» і каналу «Україна 24».

09:25

За даними ЦВК, явка виборців в Миколаївській області становить 32,02 відсотка і це найнижчий показник серед регіонів України. У трійці антилідерів також – Херсонська – 32,39 % та Харківська області – 32,57%.

03:53

Мешканець Запоріжжя, якого підозрюють у викраденні майже 40 бюлетенів на одній з виборчих дільниць, встиг зіпсувати 16 з них.

02:51

В одному з покинутих будинків Дніпра виявлено пачки виборчих бюлетенів та засоби індивідуального захисту.

01:52

У Тернополі серед кандидатів на посаду міського голови лідирує чинний мер Сергій Надал ("Свобода"), який набрав 72,3% голосів.

01:16

Упродовж дня виборів поліцейські зафіксували організовані "каруселі" в місті Києві та чотирьох областях.

00:49

Кандидат на посаду Київського міського голови від ОПЗЖ Олександр Попов має намір боротися за крісло мера у другому турі.

00:31

З-поміж учасників електорально-поведінкового дослідження соціологічної групи "Рейтинг" 20% зазначили, що не пішли голосувати на місцевих виборах через стан здоров'я.

00:01

Кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук сподівається, що за результатами підрахунку голосів вийде у другий тур виборів.

Ірина Верещук проголосувала на місцевих виборах / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

25 жовтня

23:47

Кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Голос" Сергій Притула заявив, що політсила буде відстоювати законність голосування на кожній виборчій дільниці, а за підсумками паралельних підрахунків партії, йому "переживати нема за що".

23:31

У Чернівцях до другого туру виборів проходять кандидат від партії "Єдина Альтернатива" Роман Клічук із результатом понад 29% та Віталій Михайлішин, якого підтримують 21,4% виборців.

23:22

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24» найбільше голосів підтримки на виборах Ужгородського міського голови отримав Богдан Андріїв.

23:14

За даними екзитполу, проведеному на двадцять одній дільниці міста Чернігова на замовлення партії "Рідний дім", перемогу на виборах здобуває чинний міський голова Владислав Атрошенко та його вищеназвана політсила.

23:10

Явка на місцевих виборах 2020 року, станом на 20.00, коли завершилося голосування, за даними ОПОРИ, склала 35,94%.

23:07

До Івано-Франківської обласної ради проходять шість партій: ВО «Свобода», партія «За майбутнє», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Слуга народу» та «Платформа громад».

23:05

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24», на виборах Черкаського міського голови найбільше голосів здобуває чинний очільник міста Анатолій Бондаренко.

22:59

У день місцевих виборів 40% тих, хто голосував, відповіли, що їм було складно розібратися з бюлетенями - опитування "Рейтинг".

Місцеві вибори в Рубіжному на Луганщині / Фото: Олексій Ковальов, Укрінформ

22:59

Чинний Київський міський голова Віталій Кличко здивований даними екзитполу, за яким Олександр Попов від "Опозиційної платформи - За життя" отримує друге місце підтримки киян.

22:57

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24» найбільше голосів підтримки на виборах Миколаївського міського голови набрав Олександр Сєнкевич.

22:55

Поліція не зафіксувала значних порушень під час опитування, ініційованого Президентом.

22:50

Станом на 22:00 явка виборців на місцевих виборах в Україні становила 36,99%.

***

У Харкові відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки картонного бокса з матеріалами опитування, ініційованого Президентом, повідомили кореспондентові Укрінформу у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

22:47

Голосування в Україні завершилося вчасно, а виявлені порушення навряд чи зможуть істотно вплинути на результати виборів - голова ЦВК.

22:42

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24» найбільше голосів підтримки на виборах Криворізького міського голови отримав Юрій Вілкул.

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На Житомирщині поліція розпочала кримінальне провадження за фактом невнесення трьох кандидатів у депутати селищних рад до виборчих бюлетенів.

22:32

Опитування "5 запитань від Президента" пройшло в межах чинного законодавства, й окремі інциденти не вплинуть на загальні його результати.

Підрахунок голосів опитування «5 питань від Президента» / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

22:17

Зареєстрували 77 кримінальних справ за фактами порушень виборчого процесу, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

***

На Донеччині наразі відкрито 20 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого законодавства.

22:15

Станом на 21 год .42 хв., явка виборців на місцевих виборах в Україні становить 37%, а це майже на 10% менше, ніж на минулих місцевих виборах.

***

У Новогродівці на Донеччині, де переплутали бюлетені між виборчими округами, тервиборчком планує їх врахувати.

22:07

Офіс Президента констатує, що місцеві вибори в Україні відповідали найвищим демократичним стандартам, чинному законодавству.

22:06

У Києві закрилися всі виборчі дільниці, станом на 20:00 грубих порушень виборчого законодавства не зафіксовано.

***

У Вінниці, за даними Комітету виборців України, участь у голосуванні на місцевих виборах 25 жовтня взяли участь 31,32% виборців, повідомив кореспонденту Укрінформу представник КВУ у Вінницькій області Владислав Телень.

***

У Запоріжжі в місцевих виборах взяли участь 30% виборців, повідомили журналістам в Міський виборчій комісії.

22:06

За попередньою інформацією, станом на 21:30 явка на місцевих виборах у місті Києві становила близько 34%.

22:05

За результатами екзитполу соцгрупи "Рейтинг", право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, підтримують 78% тих, хто брав участь у місцевих виборах і в опитуванні, ініційованому Президентом.

21:56

Громадянська мережа "ОПОРА" зафіксувала, що деякі телеграм-канали опублікували неофіційні екзитполи ще до завершення голосування на місцевих виборах.

21:55

Згідно з результатами екзитполу Інституту соціології Маковецького, у виборах на посаду міського голови лідирує Роман Клічук з партії "Єдина альтернатива" з результатом 25,15%.

21:39

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24» Андрій Садовий лідирує на виборах Львівського міського голови, отримавши 41,12% підтримки виборців.

21:36

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24», на виборах Одеського міського голови лідирує чинний очільник міста Геннадій Труханов, а в Маріуполі – теж нинішній міський голова Вадим Бойченко.

21:33

Представники дипломатичного корпусу, акредитовані в Україні, серед яких посли країн Великої сімки, а також представники міжнародних організацій високо оцінили роль та зусилля ЦВК в організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

21:31

У партії "Слуга народу" припускають, що явка на місцевих виборах становила не більше 35%.

21:25

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24», Геннадій Кернес лідирує на виборах Харківського міського голови.

Голосування на місцевих виборах у Дніпрі / Фото: Микола М’якшиков, Укрінформ

21:23

Президент Володимир Зеленський після місцевих виборів пообіцяв співпрацю на умовах чесності та щирості між центральною владою та місцевими представниками.

21:23

За результатами екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24» Борис Філатов лідирує на виборах Дніпровського міського голови.

21:08

За даними екзитполу, який проводився Комітетом виборців України, у Вінниці серед кандидатів на посаду міського голови лідирує з 68,9% голосів чинний мер Сергій Моргунов, на другому місці - народний депутат сьомого скликання Сергій Кудлаєнко з 13,2% голосів.

21:01

У Маріуполі за чинного міського голову Вадима Бойченка віддали голоси 68,1%, за його заступника Володимира Клименка - 22,8%.

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На Донеччині у день голосування поліцейські відкрили 19 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого законодавства та склали 9 адміністративних протоколів.

20:58

В Ужгороді спостерігачі фіксували великі черги перед та всередині виборчих дільниць, через це виборці часто не хотіли чекати та йшли геть.

***

Миколаївські правоохоронці затримали фігурантів мережі з підкупу виборців, які отримували гроші за голосування на Київщині.

20:39

За даними екзитполу «Студії Савіка Шустера» та каналу «Україна 24», найбільше голосів виборців на виборах Київської міської ради отримали партії «УДАР Віталія Кличка» - 19,74% та Європейська солідарність – 17,76%.

20:23

За Віталія Кличка, за даними екзитполу в межах спільного проєкту «Студіі Савіка Шустера» та телеканалу «Україна 24», на виборах міського голови Києва проголосували 45,93% виборців.

20:20

Партія «Європейська солідарність» висунула близько 23,5 тис. кандидатів у депутати всіх рівнів в усіх регіонах України. Керівник центрального штабу партії Олександр Турчинов заявив, що «ЄС» проведе паралельний підрахунок голосів.

Петро та Марина Порошенко проголосували на місцевих виборах / Фото: Петро Порошенко, Фейсбук

20:13

Результати проведених соціологічною групою "Рейтинг" у день виборів опитувань засвідчують, що найбільші шанси здобути перемогу на виборах Київського міського голови має нинішній очільник столиці Віталій Кличко (47,8%).

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В селищі Золочів Харківської області виборець погрожував розправою спостерігачу ОПОРИ, той написав заяву до поліції.

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За фактом порушень виборчого законодавства на Львівщині поліцейські відкрили два кримінальних провадження. Протоколи підписали до завершення голосування на двох виборчих дільницях - у місті Самборі та в одному із сіл Стрийського району.

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У Львові на вулиці Патона, в ліцеї №15, де знаходиться виборча дільниця зникло світло. Рятувальникам вдалося відновити подачу електроживлення за допомогою генератора.

20:04

Центральна виборча комісія відповідно до Виборчого кодексу України не уповноважена отримувати оперативну інформацію про явку виборців на місцевих виборах упродовж дня голосування. Такі відомості дільничні виборчі комісії подають до усіх ТВК.

19:47

Поліція Херсонщини відкрила одне кримінальне провадження за порушення виборчого законодавства - у бюлетенях не виявилося прізвища одного з кандидатів.

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На одній з виборчих дільниць Яворова Львівської області виборці заповнюють бюлетені поза межами кабінки для голосування.

На відео видно, що кілька виборців похилого віку сидять на кріслах з відкидними сидіннями, заповнюють бюлетені, при цьому радяться між собою.

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У Дніпрі під час голосування на місцевих виборах станом на 17:00 проголосували більше 183 тисяч виборців.

19:30

Громадянська мережа "ОПОРА" відзвітувала про порушення, зафіксовані її спостерігачами з 12.00 до 16.00.

19:22

У Комітеті виборців України побоюються, що процес підрахунку голосів на місцевих виборах може затягнутися надовго.

19:04

Співробітники Біляївського району Одеської області затримали три автобуси з людьми, які організовано приїхали голосувати із сусіднього району.

***

Правоохоронці склали протокол на кандидатку в депутати до Трускавецької міської ради від партії УДАР Лесю Дідик, яка перешкоджала роботі виборчої комісії.

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У Житомирі зареєстрували декілька фейкових спостерігачів начебто від Громадянської мережі ОПОРА.

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У смт Веселе Запорізької області через падіння електроопори дві виборчі дільниці та територіальна комісія лишились без світла.

Аби виборчий процес проходив й надалі, підрозділи ДСНС встановили електрогенератор на території виборчої дільниці 230090 у Культурно-мистецькому центрі, а також освітлювальну вежу у приміщенні дільниці 230092 у Загальноосвітній школі №2.

18:51

У Нацполіції Закарпаття розповіли про ТОП-3 порушень у день виборів на Закарпатті - це підкуп виборців, підписані порожні бюлетені, фотогарфування, виніс і псування бюлетенів.

18:34

У Харкові на місцевих виборах явка виборців менша, ніж на президентських та парламентських виборах.

Голосування на місцевих виборах у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

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Спостерігачі на Харківщині зафіксували як порушення - здійснення волевиявлення поза межами кабіни для голосування. А саме, на дільниці №631094, що на проспекті Перемоги у Харкові, виборець проголосував поза межами кабіни. Подібне порушення зафіксоване і на інших дільницях у Харкові - №631252 на вул. Чкалова та №631537 на вул. Генерала Момота

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На Вінниччині станом на 17.00 поліція зареєструвала 103 порушення виборчого законодавства.

Так, у Ямпільському районі на виборчій дільниці у с. Миронівка місцева жителька отримала бюлетені для голосування без пред’явлення документів, що посвідчують особу. Кримінальне провадження відкрите за ознаками правопорушення, передбаченого ст.158-1 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня). За фактом хуліганських дій на дільниці у м. Вінниці відносно волонтера, який проводив опитування, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Ще одне кримінальне провадження (ч.1 ст. 259 ККУ) розслідується за фактом завідомо неправдивого повідомлення про замінування шести дільниць у Тиврівському районі.

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Поліцейські у Донецькій області у день голосування на місцевих виборах розпочали розслідування за трьома двома фактами підкупу виборців.

18:05

Комітет виборців України у другій половині дня голосування на місцевих виборах фіксує низку порушень, пов’язаних із підкупом виборців. До прикладу, на Одещині було виявлено 4 автобуси виборців, яким пропонували по 400 гривень за голос.

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В Івано-Франківську станом на 17 годину проголосували 30 відсотків виборців.

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У Вінниці явка виборців, за даними Комітету виборців України, станом на 16.00 становить 22,8%.

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На Донеччині у Новогродівці під стінами міської територіальної виборчої комісії відбувається мітинг, зібралось близько 70 осіб. Всі, хто зібрався, звернулися до керівництва Новогродівської ТВК із закликом, аби враховуючи ситуацію, через яку переплутали бюлетені між округами та виявили це під час голосування, щоб ці бюлетені були визнані такими, що не підлягають врахуванню, а результати голосування за кандидатів на посаду голови міста та депутатів районної ради були враховані.

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На Львівщині Червоноградська районна ТВК зобов’язала дві дільничні виборчі комісії внести виправлення у всі бюлетені. Виявилося, що фірма, яка їх друкувала, запакувала бюлетені не у ті пакети. А члени ДВК на них уже поставили печатки.

17:55

У місті Тернівка на Дніпропетровщині чинний депутат Тернівської міськради на виборчій дільниці накинувся на редакторку міської газети «Вісті Тернівки» Альону Поддуєву.

17:54

Станом на 17.00 годину Національна поліція отримала 3 323 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

17:44

На Житомирщині на дільниці виникла сутичка між кандидатом у депутати до обласної ради та членами ДВК, під час якої викликали поліцію.

17:42

У Києві бажання проголосувати на місцевих виборах за місцем проживання висловили понад 7700 людей.

17:34

Станом на 16.00, за даними Громадянської мережі ОПОРА, явка виборців на місцевих виборах в Україні становить 27%.

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Артист та ведучий розважальної програми "Джентльмен-шоу" Олег Філімонов, кандидат в мери Одеси від партії "Слуга народу" зі своєю дружиною Ларисою проголосував сьогодні на 96 дільниці.

В Одесі Олег Філімонов зі своєю дружиною проголосував на 96 дільниці / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ

17.20

З початку голосування поліція Херсонщини станом на 16 годину зареєструвала понад 100 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства, найбільше інформацій про порушення надійшло по Херсону.

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Станом на 15.00 на Луганщині проголосували 59 478 із 248 174 виборців, або 24% від загальної кількості виборців.

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25 жовтня до Марганецького відділення поліції на Дніпропетровщині надійшло повідомлення про підкуп виборців. Прибувши на місце події, правоохоронці опитали місцевого мешканця, який пояснив, що, коли він перебував на одній із вулиць міста, до нього під’їхав автомобіль марки Chevrolet. Водій автівки запропонував проголосувати за одну з політичних партій за 200 гривень та передав чоловіку папір з написом за кого голосувати.

17:11

Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА у Львівській області фіксують випадки, коли члени виборчих комісій працюють без масок, а у приміщенні п’яти ДВК немає кабінок для голосування виборців, у яких виявили підвищену температуру.

Черга на виборчій дільниці у Львові / Фото: Людмила Гринюк, Укрінформ

16:40

На Донеччині в Маріуполі на трьох дільницях помилково погасили понад 4000 бюлетенів для голосування за міського голову.

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У Чернівцях виборцям у день голосування телефонують від імені кандидата на посаду міського голови від партії "Слуга народу" Віталія Другановського і закликають голосувати за нього. Поліція перевіряє випадки незаконної агітації.

16:37

Центральна виборча комісія оприлюднила дані про явку вибоців на місцевих виборах станом на 13:00.

Так, згідно з даними Центрвиборчкому, найвища явка зафіксована в Одеській області (без м. Одеса) – 26%.

Так, явка виборців становить:

Вінницька область – 17,2%

Волинська область – 17,0%

Донецька область – 22,1%

Житомирська область – 18,3%

Закарпатська область – 15,3%

Івано-Франківська область – 14%

Кіровоградська область – 18,6%

Миколаївська область – 15,5%

Полтавська область – 16,6%

Сумська область – 15,7%

Тернопільська область – 17,0%

Харківська область – 15,5%

Черкаська область – 17%

Чернівецька область – 14%

Чернігівська область – 20,1%

Луганська область – 18%

Одеська область (без м. Одеса) – 26%

Тернопільська область – 17%

Херсонська область – 16,7%

Київська область – 15,6%

м. Київ – 16,2%.

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25 жовтня мер Дніпра і один із лідерів партії «Пропозиція» Борис Філатов проголосував на місцевих виборах.

Борис Філатов проголосував на місцевих виборах / Фото: Микола М’якшиков, Укрінформ

16:32

У Закарпатській області станом на 13:00 на місцевих виборах проголосувало 15,3% виборців.

Місцеві вибори на Закарпатті: голосування вдома та на дільницях / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

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На Закарпатті спостерігачі Комітету виборців України зафіксували два випадки голосування за закордонними паспортами — у Берегівському та Мукачівському районах.

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У Чернігові поліція затримала чоловіка, який біля однієї з дільниць украв коробку з результатами президентського опитування, а на другій намагався це зробити.

Фото: Суспільне Чернігів 16:25 Особи, котрі проводять опитування громадян від Президента України Володимира Зеленського, присутні біля 55% виборчих дільниць.

16:07

У Краматорську на Донеччині протягом першої половини дня голосування на двох виборчих дільницях зафіксовані випадки ймовірного підкупу виборців.

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Станом на 15:30 до поліції Житомирської області надійшло 20 повідомлень про можливі порушення у день голосування. За усіма фактами проводяться перевірки. Наразі поліцейські відкрили два кримінальні провадження (ст. 57 ККУ) та склали п’ять адміністративних протоколів (212-23 КУАП).

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На Донеччині у селі Юріївка (Маріупольський район) на виборчій дільниці №140420 спостерігалося масове фотографування бюлетенів виборцями.

«Виборці, які заходять до кабінок, голосують, а потім фотографують виборчі бюлетені, про що можуть свідчити характерні звуки мобільного телефону та спалахи. За повідомленням спостерігача, такі дії носять системний характер», - йдеться у повідомленні.

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У селищі Балабине, що у Запорізькому районі, під голосування відвели приміщення класу в учбовому закладі. Виборці голосували за шкільними партами без кабінок.

15:58

Нацполіція отримала 2 401 заяву від громадян про порушення на місцевих виборах і склала 63 протоколи про адмінпорушення.

15:50

На Херсонщині поліція встановила особу того, хто вкрав скриньку з відповідями опитування «5 питань від Президента».

15:45

Національна поліція отримала наразі 8 повідомлень про нібито мінування виборчих дільниць, однак жодне з них не підтвердилося.

15:40

Станом на 13.30 год. 25 жовтня на виборчих дільницях Львова явка виборців становить у середньому 14%.

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До поліції Львівщини сьогодні, 25 жовтня, у першій половині дня надійшло 94 повідомлення про порушення виборчого законодавства. За всіма повідомленнями проводяться перевірки.

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У Сватовому на Луганщині чинний міський голова Євген Рибалко розбив камеру на одній із виборчих дільниць міста.

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15:26

Станом на 13 годину 25 жовтня явка на місцевих виборах у Києві становить 16%.

Голосування на місцевих виборах на дільниці 800222 / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

15:12

На Закарпатті у Комітеті виборців України повідомили про передрук 17 тис. бюлетенів для ДВК на Тячівщині у селі Буштино - через помилки та низьку якісь друку.

15:00

В Івано-Франківську станом на 13 годину проголосували 16,2% виборців.

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Станом на 13:30 у Запоріжжі проголосували 81 749 виборців з 566 140 (це 14,4%).

14:57

У місті Сокаль Львівcької області на COVID-19 захворів весь керівний склад дільничної виборчої комісії №461251.

14:47

Міський голова Львова Андрій Садовий, який вже 14 років очолює міськраду і знову балотується на цю посаду, не зміг проголосувати, тому що пред'явив на виборчій дільниці не паспорт громадянина України, а закордонний.

14:24

Громадянська мережі ОПОРА опублікувала явку у день місцевих виборів 25 жовтня.

14:20

У Чернівецькій області поліцейські склали адмінпротокол на одного з кандидатів у депутати, який вихопив у члена комісії списки виборців та сфотографував їх.

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На Житомирщині не внесли до виборчих бюлетенів кандидата в депутати Новоборівської селищної ради, поліція перевіряє повідомлення.

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У Харкові та області не на всіх виборчих дільницях є дві додаткові кабінки - для маломобільних громадян та виборців із підвищеною температурою, що є порушенням права на безпечне голосування.

14:12

У селі Соснівка Конотопського району Сумської області виявлено незаконну виборчу дільницю, яка використовує самостійно надруковані бюлетені.

13.30

Громадянська мережа "ОПОРА" назвала імена кандидатів, які беруть участь у місцевих виборах 25 жовтня і продовжують агітацію в день голосування.

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У Вінниці станом на 12.00 явка виборців становила близько 11% - КВУ.

13:23

Серед порушень, зафіксованих спостерігачами Громадянської мережі ОПОРА на місцевих виборах 25 жовтня, були відсутність кабінок для голосування, камери над кабінками, зберігання бюлетенів не у приміщенні ДВК, невчасне відкриття дільниць, проведення опитування у приміщеннях дільниць, а також підвезення виборців.

12:30

У Львівській області під час місцевих виборів вже зафіксували численні порушення: незаповнені контрольні талони, спроби видачі бюлетеня без паспорта, голосування на підвіконні та перший порваний бюлетень.

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У Чернігові в чергах на отримання бюлетенів для голосування люди стоять від 15 до 40 хвилин.

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Явка виборців на Дніпропетровщині станом на 10 годину становить 7-8% в залежності від місцевості – КВУ.

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Як голосува кандидат на посаду міського голови Києва від партії «Голос» Сергій Притула.

Кандидат в мери Києва Притула проголосував на місцевих виборах / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

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У Черкасах на виборчій дільниці 711058 виявили нестачу двох упаковок бюлетенів - загалом 100 шт.

Крім того, активісти ОПОРИ повідомляють про майже десяток випадків знищення виборчих бюлетенів по області.

12:00

У Житомирі та області на виборчих дільницях масово відсутні кабінки для голосування. Виборці голосують або в саморобних кабінках, які члени ДВК виготовили з підручних засобів, або на підвіконні, на лавках чи столах, порушуючи таємницю голосування.

На Житомирщині виборці голосують без кабінок / Фото: Опора

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Комітет виборців України повідомляє про нові порушення: випадки недопуску спостерігачів, "брендовані" маски та незаконну агітацію.

11:40

У Запорізькій області в двох районах без світла через аварійне відключення залишились дві виборчі дільниці.

Про це під час брифінгу повідомила координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Запорізькій області Таїсія Мельниченко.

“На двох виборчих дільницях у Якимівському та Більмацькому районах немає освітлення. Ми повідомили про це, сподіваємось, що до початку настання темноти воно вже з’явиться”, - сказала Мельниченко.

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У Харківській області три виборчі дільниці відкрилися з запізненням.

У відомстві поінформували, що в області три виборчі дільниці відкрилися з запізненням, зокрема, на дільниці в Дергачівському районі члени комісії не змогли вчасно відкрити сейф із бюлетенями, а на двох дільницях в Ізюмському районі були відсутні бюлетені для голосування за кандидатів в депутати Ізюмської міської ради. Ця подія зареєстрована в Єдиному обліку Ізюмського відділу поліції.

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На виборчій дільниці села Андріївка Чернігівських району та області виявлено зникнення 100 бюлетенів із виборів депутатів Михайло-Коцюбинської ОТГ.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник Чернігівського обласного осередку Комітету виборців України Володимир Андрійченко.

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У Глибоцькому районі Буковини поліція склала адміністративний протокол за фактом агітації виборців членом комісії у день голосування.

11:20

На виборчій дільниці в Ужгороді так і не знайшли 500 загублених бюлетенів для голосування за кандидатів у мери міста. ДВК склала відповідний акт, наразі вибори на дільниці проходять без цих бюлетенів.

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На Донеччині у Новогродівській міській територіальній виборчій комісії переплутали бюлетені між округами, це з'ясувалося під час голосування.

Повідомляють координатори спостереження Громадянської мережі ОПОРА в області.

Новогродівська територіальна виборча комісія після консультацій з ЦВК продовжує роботу у звичайному режимі, голосування триває.

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На Закарпатті поліція перевіряла повідомлення про масове порушення карантину на одній із виборчих дільниць в області. Люди масово зайшли в приміщення, де проходить голосування, переважна більшість — без масок.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила Ганна Дан, речниця Нацполіції в Закарпатській області.

“На Закарпатті поліцейські зафіксували та відреагували на повідомлення про масове порушення норм карантину під час голосування на одній із дільниць в селі Підвиноградів, де переважає ромське населення. На разі поліція проводить опитування на місці щодо факту одночасного перебування великої кількості громадян в одному приміщенні та порушення маскового режиму”, - повідомила Дан.

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На Закарпатті для виборів депутатів Міжгірської ОТГ 14 тисяч бюлетенів бюлетені передруковували в останню ніч перед виборами.

11:02

В Івано-Франківській області, на виборчій дільниці в селі Криворівня, передрукували понад тисячу бюлетенів. Причина – печатка не у визначеному місці.

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У селі Володимирівка Казанківського району на Миколаївщині, на виборчі дільниці №480356, голова комісії не пускала спостерігача ОПОРИ на ранкове засідання. Спостерігач прийшов вчасно, зареєструвався та вийшов надвір. Потім виявилось, що двері приміщення, де відбувалось засідання, були зачинені. Після звернення до поліції питання вирішилось.За інформацією спостерігача, у селі Кринички Миколаївського району на виборчій дільниці №480428 ранкове засідання почалось раніше 7-15, заявляють у ОПОРІ.

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На Херсонщині працюють всі виборчі дільниці, проте на одній з них виникла проблема з сейфом, де зберігаються бюлетені. У Верхньорогачицькому районі заклинило сейф.

11:00

В цілому можна стверджувати, що голосування в Україні розпочалося вчасно, за винятком окремих виборчих дільниць, які відкрилися із запізненням, що в основному було викликано питаннями технічного характеру, про це повідомляє ЦВК.

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У Донецькій області станом на 9.00 з 917 виборчих дільниць не відкрилися дві.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в поліції області.

10:20

В Україні не відкрилися чотири виборчі дільниці - у Донецькій, Івано-Франківській, Житомирській і Полтавській областях.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

10:15

Президент Володимир Зеленський проголосував традиційно у Києві в Коледжі морського та річкового флоту.

"Для мене важливо, перш за все, як для будь-якого українця, щоб ми обирали тих людей, яким ми довіряємо. Це - місцеві вибори. Важливо, що ці люди можуть зробити на місцях", - сказав Президент, спілкуючись з журналістами.

10:05

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль проголосував на місцевих виборах у Львові. "Важливість сьогоднішніх виборів для майбутнього нашої країни складно переоцінити, адже ми, по суті, закріплюємо успіх основного етапу реформи децентралізації», — зазначив очільник Уряду.

10:02

У Маріуполі минулої ночі ТВК отримали нові бланки з виправленими даними, тому в місті станом на 8:30 відкрилися всі виборчі дільниці.

Повідомили координатори спостереження Громадянської мережі ОПОРА у Донецькій області

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Комітет виборців України повідомляє про перші порушення, пов`язані з організацією виборчого процесу.

Так, повідомляють, що на низці дільниць не дотримано протиепідеміологічні засоби, про черги на дільницях. Також серед проблем - неналежне забезпечення комісій виборчим інвентарем.

09:40

У Києві працюють усі виборчі дільниці.

Голосування на місцевих виборах у Києві / Фото: Євген Любимов, Юлія Овсяннікова, Євген Котенко, Укрінформ

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У Миколаєві вперше до охорони громадського порядку під час виборчого процесу задіяні приватні охоронні фірми.

09:29

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що не голосуватиме на місцевих виборах, адже перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус.

09:24

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не брав участі в ініційованому Президентом опитуванні у зв’язку з відсутністю волонтерів на виборчій дільниці.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков взяв участь у голосуванні на місцевих виборах – 2020 / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

09:00

На виході з виборчих дільниць проводять «опитування Президента». Відповідати на 5 додаткових питань можуть усі охочі. Для цього треба заповнити запропоновану волонтерами анкету з питаннями Зеленського та вкинути її у спеціальну коробку. Опитування не є обов'язковим.

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У Запоріжжі на дільницях з самого ранку утворились черги.

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На Житомирщині дві виборчі дільниці в обласному центрі, на яких не облаштовані кабінки для голосування, не відкрилися вчасно. Повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Місцеві вибори: як голосують українці / Фото: Анатолій Сірик, Володимир Тарасов, Укрінформ

08:30

Усі дільничні виборчі комісії в Луганській області відкрилися вчасно і розпочали свою роботу.

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Комітет виборців України у Вінниці проведе власний екзитпол.

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У Житомирі на двох виборчих дільницях відсутні кабінки для голосування, повідомляє ОПОРА Житомир.

08:00

Відкрилися виборчі дільниці. Вибори не проводяться на території анексованого Криму, а також в окупованих районах Донецької та Луганської областей.