Автобус із заручниками у Луцьку
Укрінформ стежить, як розгортаються події:
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14.04 Справжнє прізвище чоловіка, який захопив заручників у Луцьку і називає себе Максимом Плохим, - Кривош, він офіційно прописаний у місті Дубно. "Чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович. Прописаний він офіційно в місті Дубно... Він часто бував у Луцьку, має тут багато знайомих ", - повідомляє інформаційне агентство "Волинські Новини".
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13.46 Чоловік, який захопив у Луцьку рейсовий автобус з пасажирами, висунув свої вимоги до топ-осіб України. Ці вимоги зловмисник опублікував у Twitter. Зокрема, він вимагає, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, Верховної Ради, церков, олігархи записали і виклали в YouTube заяви про те, що вони - терористи в законі. Також він вимагає, щоб Президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з текстом: "фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім".
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13.32 Головний редактор видання "Цензор" журналіст Юрій Бутусов повідомив, що йому зателефонував "луцький терорист" із вимогою, щоб до місця захоплення заручників приїхали журналісти.
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13.23 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що найважливіше у ситуації з терористом у Луцьку, який захопив автобус, - зберегти життя людей. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув до Луцька і доповідатиме про стан справ із місця подій.
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12.56 У Службі безпеки України уточнили, що в заручниках у терориста у Луцьку знаходиться приблизно 10 осіб. Жителів Луцька просять для власної безпеки залишатись вдома чи на робочих місцях.
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12.42 Чоловік, який сьогодні вранці захопив у Луцьку рейсовий автобус "Берестечко-Краснилівка", перебував на психіатричному лікуванні. Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Департамент карного розшуку.
12.06 Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.
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12.05 Терорист, який тримає у заручниках людей в автобусі на Театральній площі в Луцьку, міг закласти в місті ще одну бомбу. Про це повідомила поліція.
11.55 Президент України Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем, СБУ ввела план "Бумеранг".
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11.49 Чоловік, який захопив заручників у Луцьку, представився іменем "Максим Плохой". Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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10.53 Поліція отримала повідомлення на лінію 102 про захоплення у центрі Луцька автобуса із близько 20 заручниками. Про це поінформувала пресслужба головного управління Національної поліції Волинської області.У Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками /Фото: Конкурент
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10.29 У центрі Луцька озброєний чоловік взяв у заручники рейсовий автобус із пасажирами і погрожує його підірвати. Про це він сам повідомив у поліцію 21 липня. Злочинець зазначив, що у нього є гранати й інша автоматична зброя.