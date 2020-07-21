Автобус із заручниками у Луцьку

На центральній площі Луцька озброєний чоловік, який представився як Максим Плохой, захопив рейсовий автобус з пасажирами. В області ввели оперативний план “Заручник”, на місці працюють усі служби поліції. СБУ повідомляє, що в автобусі - близько десяти пасажирів.

Укрінформ стежить, як розгортаються події:

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14.04 Справжнє прізвище чоловіка, який захопив заручників у Луцьку і називає себе Максимом Плохим, - Кривош, він офіційно прописаний у місті Дубно. "Чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович. Прописаний він офіційно в місті Дубно... Він часто бував у Луцьку, має тут багато знайомих ", - повідомляє інформаційне агентство "Волинські Новини".

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13.46 Чоловік, який захопив у Луцьку рейсовий автобус з пасажирами, висунув свої вимоги до топ-осіб України. Ці вимоги зловмисник опублікував у Twitter. Зокрема, він вимагає, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, Верховної Ради, церков, олігархи записали і виклали в YouTube заяви про те, що вони - терористи в законі. Також він вимагає, щоб Президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з текстом: "фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім".

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13.32 Головний редактор видання "Цензор" журналіст Юрій Бутусов повідомив, що йому зателефонував "луцький терорист" із вимогою, щоб до місця захоплення заручників приїхали журналісти.

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13.23 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що найважливіше у ситуації з терористом у Луцьку, який захопив автобус, - зберегти життя людей. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув до Луцька і доповідатиме про стан справ із місця подій.

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12.56 У Службі безпеки України уточнили, що в заручниках у терориста у Луцьку знаходиться приблизно 10 осіб. Жителів Луцька просять для власної безпеки залишатись вдома чи на робочих місцях.

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12.42 Чоловік, який сьогодні вранці захопив у Луцьку рейсовий автобус "Берестечко-Краснилівка", перебував на психіатричному лікуванні. Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Департамент карного розшуку.

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12.06 Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події. * * * 12.05 Терорист, який тримає у заручниках людей в автобусі на Театральній площі в Луцьку, міг закласти в місті ще одну бомбу. Про це повідомила поліція.

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