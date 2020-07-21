Захоплення автобуса: у Луцьку звільнили двох жінок і дитину

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

"Щойно перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль домовився з Максимом Кривошем про звільнення перших трьох заручників", - написав він.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцьку чоловік захопив рейсовий автобус із пасажирами. Він заявив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно.

За даними СБУ, в автобусі 10 пасажирів. Серед них є поранений, вагітна жінка та дитина.

"Луцький терорист" випустив з автобуса двох жінок і дитину / Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

Встановлена особапідозрюваного у захопленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

За фактом захоплення заручників слідчими Служби безпеки України розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув у Луцьк для особистої координації дій правоохоронців.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.