"Луцький терорист" заявив, що в автобусі є поранений

Максим Кривош, який утримує в Луцьку щонайменше десятьох заручників, заявив, що серед них є поранений.

Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів львівського телеканалу НТА.

"Заручники в поганому стані. Повний автобус. Одна людина поранена, одна вагітна, одна дитина", - сказав зловмисник.

Заручниця, з якою до того спілкувалися журналісти, подібної інформації не надавала.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцька чоловік захопив рейсовий автобус із пасажирами. Він заявив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно.

За даними СБУ, в автобусі 10 пасажирів.

Встановлено справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

За фактом захоплення заручників слідчими Служби безпеки України розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув у Луцьк для особистої координації дій правоохоронців.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.