"Луцький терорист" відмовився спілкуватися з дружиною
Про це повідомляє місцеве видання «Вісник».
На прохання поспілкуватися зловмисник відмовив їй у грубій формі.
Також відомо, що правоохоронці не пропустили чоловіка, який намагався наблизитися до місця інциденту. Він кричав: «Не чіпайте мене, там моя дружина».
Його відвели у приміщення, де з ним спілкується психологиня Олена Звєрєва.
Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцьку чоловік захопив рейсовий автобус із пасажирами. Він заявив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув у Луцьк для особистої координації дій правоохоронців.
Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.