"Луцький терорист" відмовився спілкуватися з дружиною

Терорист, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, відмовився спілкуватися з дружиною, яка спеціально приїхала з міста Дубно, що на Рівненщині.

Про це повідомляє місцеве видання «Вісник».

На прохання поспілкуватися зловмисник відмовив їй у грубій формі.

Також відомо, що правоохоронці не пропустили чоловіка, який намагався наблизитися до місця інциденту. Він кричав: «Не чіпайте мене, там моя дружина».

Його відвели у приміщення, де з ним спілкується психологиня Олена Звєрєва.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцьку чоловік захопив рейсовий автобус із пасажирами. Він заявив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно.

За даними СБУ, в автобусі 10 пасажирів. Встановлено ім'я підозрюваного у захопленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув у Луцьк для особистої координації дій правоохоронців.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.