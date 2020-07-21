"Луцький терорист" дозволив передати заручникам воду

Максим Кривош, який утримує у Луцьку заручників, дозволив поліцейським передати воду у салон автобуса.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

"Перші результати переговорів. Максим Кривош дозволив поліції передати упаковки води", - написав він.

Воду заручникам передав перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці на Театральній площі Луцька був захоплений рейсовий автобус із пасажирами. В області введено оперативний план "Заручник", відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

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За даними СБУ, в автобусі 10 пасажирів. Встановлено ім'я підозрюваного у захопленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Територія центру Луцька перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.