"Луцький терорист" дозволив передати заручникам воду

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Укрінформ
Максим Кривош, який утримує у Луцьку заручників, дозволив поліцейським передати воду у салон автобуса.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

"Перші результати переговорів. Максим Кривош дозволив поліції передати упаковки води", - написав він.

Воду заручникам передав перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вранці на Театральній площі Луцька був захоплений рейсовий автобус із пасажирами. В області введено оперативний план "Заручник", відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

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За даними СБУ, в автобусі 10 пасажирів. Встановлено ім'я підозрюваного у захопленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Територія центру Луцька перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прибув у Луцьк для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем.

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