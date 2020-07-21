Зеленський тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію із захопленням заручників у Луцьку під особистим контролем, СБУ ввела план "Бумеранг".

Про це він повідомив у Facebook.

"Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено. Наразі введено поліцейську операцію «Заручник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем", - написав Президент.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю.

В області введено оперативний план «Заручник». Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.