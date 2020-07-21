Чоловік, який захопив заручників у Луцьку, подзвонив у поліцію і представився
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.
"Особа, яка захопила заручників, подзвонила в 9.25 в поліцію і представилася ім'ям Максим Плохой", - написав він.
За словами Геращенка, поліцією розпочата спеціальна операція «Заручник», проводяться переговори.
"Правоохоронці роблять все необхідне для того, щоб ця кризова ситуація завершилася звільненням заручників. Пріоритетом є діалог з особою, яка захопила заручників", - додав він.
Геращенко також зазначив, що в інтернет-мережі за авторством Максима Плохого є книга «Філософія Злочинця», що описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.
Як повідомляв Укрінформ, вранці у вівторок в центрі Луцька чоловік захопив автобус з 20 заручниками, при собі має вибухівку і зброю.
У Волинській області введено оперативний план «Заручник». Територія центру міста перекрита з метою забезпечення безпеки громадян. На місці працюють всі служби поліції.
Фото: Конкурент