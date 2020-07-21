У захопленому в центрі Луцька автобусі близько 20 заручників – поліція

В автобусі, який у центрі Луцька захопив озброєний невідомий, перебуває близько 20 заручників.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Головного управління Національної поліції Волинської області.

"Сьогодні вранці надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В японському ресторані чоловік захопив у заручники дітей

Зазначається, що в області введено оперативний план «Заручник». Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місці працюють усі служби поліції.