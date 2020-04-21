В японському ресторані чоловік захопив у заручники дітей

Чоловік, озброєний ножем, захопив у заручники двох дітей у ресторані в японському місті Фукуока.

Про це повідомляє NHK.

«Поліція в префектурі Фукуока на заході Японії заявила, що озброєний ножем чоловік зранку у вівторок в одному з ресторанів захопив у заручники двох дівчат», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заручницям 3 та 6 років і вони – діти власника цього закладу харчування.

Ймовірно, чоловік є колишнім співробітником цього закладу.

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Поліція оточила район події. Ведуться переговори з нападником.

Про постраждалих на цей час не повідомляється.