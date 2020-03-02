На Філіппінах звільнений охоронець ТЦ взяв у заручники 27 колишніх колег
Укрінформ
Щонайменше 27 співробітників торговельного центру філіппінського міста Сан Хуан взяв у заручники звільнений охоронець.
Про це повідомляє Manila Times.
«Колишній працівник охорони, який нещодавно опинився без роботи, захопив у заручники 27 співробітників торговельного центру Greenhills в місті Сан Хуан на Філіппінах», - йдеться у повідомленні.
З торговельного центру Філіппінах було евакуйовано всіх покупців у зв’язку з цим інцидентом. Повідомляється, що на місці події було чути кілька пострілів.
До торговельного центру приїхала поліція та сам мер міста. Об’єкт наразі є заблокованим.
Фото: JEC CARLOS/FACEBOOK