У суді Одеси обвинувачений погрожував гранатою і взяв двох суддів у заручники

У приміщенні Приморського районного суду Одеси обвинувачений погрожував гранатою учасникам судового засідання і взяв двох суддів у заручники.

Про це Укрінформу повідомили у Вищій раді правосуддя.

"Сьогодні, 28 лютого 2020 року, під час судового засідання у Приморському районному суді міста Одеси обвинувачений у скоєнні умисного вбивства (стаття 115 КК України) дістав гранату та погрожував вбити себе та усіх присутніх. В екстреному порядку із будівлі суду були евакуйовані відвідувачі суду та працівники", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що в заручниках у нього опинилися судді Приморського районного суду міста Одеси Віктор Іванов та В'ячеслав Бондар.

У ВРП інформують, що до суду прибула група швидкого реагування Нацполіції.

Введено в дію поліцейську операцію "Заручник".

За інформацією “Думської”, правоохоронці знешкодили зловмисника, постраждалих немає. Граната виявилася муляжем.

Фото: Думская