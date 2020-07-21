У Луцьку озброєний чоловік погрожує підірвати автобус із заручниками
Про це повідомляє місцеве видання "Конкурент".
"У центрі Луцька невідомий взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса і погрожує його підірвати. Про це він сам повідомив у поліцію 21 липня. Злочинець зазначив, що у нього є гранати й інша автоматична зброю", - йдеться у повідомленні.
Видання цитує начальника ГУ НП у Волинській області Юрія Крошка, який запевняє, що ситуація під контролем.
"Ситуація під контролем. Центр міста перекритий, намагаємося не допустити туди цивільних людей, аби ніхто не постраждав. Лучан і гостей просять ставитися з розумінням, не підходити близько, адже чули звук, схожий на постріл", – зазначив Крошко.
Також він розповів, що чоловік таким чином протестує проти системи. Свої вимоги той начебто опублікував у твітері, зараз поліцейські моніторять його сторінку, намагалися до нього зателефонувати.
Поки не встановлено, з якої зброї зроблені постріли. Постраждалих немає. Крошко наголосив: це не навчання.
Фото: Конкурент