У столиці підірвали банкомат, грабіжники забрали гроші

У столиці правоохоронці розшукують невідомих, які підірвали банкомат на вулиці Виговського і викрали звідти гроші.

Про це інформує поліція Києва у Facebook.

“Сьогодні близько 01:30 до столичної поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що троє невідомих підірвали банкомат біля продуктового магазину на вулиці Виговського”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські оглянули місце злочину, опитали свідків, вилучили та опрацювали відео з камер спостереження. Попередньо встановлено, що правопорушники за допомогою газоповітряної суміші підірвали банкомат, звідти забрали касети з грошима та втекли.

Також, за даними правоохоронців, внаслідок вибуху пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасаду будівлі. Сума збитків встановлюється.

Слідчий відділ Подільського управління поліції розпочав кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.