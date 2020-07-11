Напад на авто Укрпошти: сьогодні суд обиратиме запобіжний захід

Суд у суботу, 11 липня, розгляне клопотання слідчих щодо обрання запобіжного заходу чотирьом підозрюваним у нападі на автомобіль Укрпошти.

Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.

"Сьогодні суд розглядатиме клопотання слідчих, погоджені з процесуальним прокурором, про обрання усім 4 підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - поінформували у відомстві.

Як повідомлялося, 7 липня у Полтавській області невідомі напали на автомобіль Укрпошти, підірвали його та викрали понад 2,5 мільйона гривень. Унаслідок нападу двоє людей, які перебували в автомобілі, зазнали тілесних ушкоджень.

10 липня Офіс генпрокурора поінформував, що правоохоронці встановили і затримали чотирьох підозрюваних у нападі. Трьох із них виявили у Києві, одного — у Лубнах. Усі вони є жителями Полтавської області.

Їм повідомили про підозру та вручили клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.